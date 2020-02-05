Первого февраля Свердловская филармония открыла продажу абонементов на грядущий юбилейный 85-й сезон. 45 абонементных серий ждет жителей Екатеринбурга, 29 - завсегдатаев филармонических залов Каменска-Уральского, Асбеста, Заречного, Алапаевска, Ревды и Ирбита.

- Абонемент - это не только способ заранее выстроить планы на сезон, выбрать композитора, исполнителей, стиль и направление в музыке, - подчеркивает Рустем Хасанов, первый заместитель директора Свердловской филармонии. - Это возможность влиться в музыкальное сообщество, и одна из главных наших задач - создание среды общения духовно близких людей.

Обо всех программах рассказать невозможно, но вот пять - самых-самых. "Главный" - абонемент главного дирижера и художественного руководителя Уральского филармонического оркестра Дмитрия Лисса - это пять концертов с великолепными солистами: виолончелистом Марком Дробинским, одним из самых известных пианистов Британии Барри Дугласом и с американо-израильским скрипачом Вадимом Глузманом.

"Сделано в СССР" - новинка сезона, представляющая музыку советских композиторов. Томский симфонический оркестр под руководством Дмитрия Грановского исполнит произведения Пярта, Канчели, Хачатуряна. Симфонический хор во главе с Андреем Петренко представит обработки народных песен и классические сочинения.

Особым спросом пользуется абонемент "Океан барокко". Слушатели познакомятся с восходящей звездой сопрано Дилярой Идрисовой, французским клавесинистом Пьером Антаем и ансамблем старинной музыки Gnessin Baroque (коллектив исполняет музыку на старинных инструментах).

На абонементе "Классика in Jazz" публику ждет академический джаз, соединяющий классическую школу и джазовое мышление. Вместе со знаменитыми пианистами Валерием Гроховским и Игорем Брилем на сцену выйдут Яков Окунь (фортепиано, ударные), а также Уральский молодежный оркестр.

И, наконец, "Сказки с оркестром" - популярнейший абонемент для всей семьи с участием ведущих российских актеров. В предстоящем сезоне Григорий Сиятвинда читает "Калифа-аиста", Ольга Будина - "Снежную Королеву", а история про Конька-Горбунка Ершова прозвучит в интерпретации актера "Уральских пельменей" Дмитрия Брекоткина.