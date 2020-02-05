Уральский препарат против коронавируса испытают в Китае

Противовирусным средством, которое разработали уральские ученые, заинтересовались китайские специалисты. Как сообщает пресс-служба УрФУ со ссылкой на Минздрав России, в ближайшее время в Китае проведут клинические испытания препарата и выяснят, есть ли у него шансы побороть охвативший страну коронавирус.

Лекарство предназначено для воздействия на группу РНК-вирусов, куда относят и "китайскую болезнь". По словам одного из создателей Владимира Русинова, который возглавляет Химико-технологический институт, препарат применяют в основном против гриппа. Однако за последние пять лет его использовали и при лечении вируса Зика во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро и клещевого энцефалита в Красноярске.

- Существуют препараты, которые применяются совместно с другими в ходе лечения, а также те, что сразу убивают вирус. Уральское лекарство как раз относится ко вторым. Нам удалось синтезировать в лаборатории оригинальную молекулу, способную за короткое время победить инфекцию, согласно проведенным исследованиям, - говорит ученый.

Между тем

По данным на утро пятого февраля, число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае составляет уже 24505 человек. Умерло 493 человека. Более 960 выздоровели и выписаны из медучреждений.