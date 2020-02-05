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05.02.2020 11:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Военные привезли 80 россиян из Уханя

Текст: Иван Петров

В Тюменскую область самолетом Воздушно-космических сил России доставлены 80 граждан России, эвакуированных из китайского города Ухань, в котором была зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции. Об этом в среду сообщает Минобороны России.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Отмечается, что, согласно докладу военных медиков, прибывших тем же бортом, состояние прибывших оценивается удовлетворительное. Ни одного заболевшего не выявлено.

Всех доставленных россиян разместят в Тюменской области для прохождения карантина. Для этого, по словам военных, им будет предоставлено "благоустроенное временное место размещения".

Днем ранее в Ухань были направлены два военно-транспортных самолета, оснащенные современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также всеми необходимыми медицинскими препаратами.

В самом начале февраля сообщалось, что для эвакуации российских граждан из Китая будет задействовано 5 самолетов ВКС России со специалистами-вирусологами на борту.

Общество Здоровье В мире Восточная Азия Китай Правительство Минобороны Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Распространение нового коронавируса РГ-Видео РГ-Фото

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