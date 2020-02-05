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05.02.2020 02:00
Рубрика: В мире

Рейс Торонто-Ямайка вернулся в аэропорт из-за шутки о коронавирусе

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самолет канадской авиакомпании WestJet, следовавший из Торонто на Ямайку, вернулся в аэропорт из-за шутки про коронавирус. По данным полиции, один из пассажиров во время полета неожиданно встал и объявил, что недавно был в Китае, где заразился новым вирусом.

Фото: AP Photo/Aaron Favila
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О произошедшем члены экипажа сообщили командиру воздушного судна, который принял решение вернуться в аэропорт Торонто, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал CBC. Всего на борту находились 243 человека.

После посадки 29-летний шутник был сразу арестован и обвинен в причинении ущерба. Молодой человек предстанет перед судом девятого марта.

Напомним, в конце 2019 года власти КНР сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане (провинция Хубэй). Уже в январе китайские специалисты выяснили, что возбудителем болезни является новый коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число погибших в провинции Хубэй возросло до 479, число зараженных достигло 16,6 тысячи. За пределами КНР в 23 странах мира зарегистрировано уже более 150 случаев инфицирования.

В мире Северная и Центральная Америка Канада

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