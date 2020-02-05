Швыдкой представил российскую делегацию на книжной ярмарке в Минске

В Минске открылась XXVII Международная выставка-ярмарка. В этом году в ней принимают участие писатели и издательства из 33 стран мира. Среди них КНДР, Польша, Сирия, Туркмения, Украина, Эстония и другие.

Почетный гость выставки - Россия, а главный экспонент - США. На этот внутренний диалог двух стран указал спецпредставитель президента России по гуманитарному сотрудничеству Михаил Швыдкой, обратив внимание гостей открытия на два огромных вращающихся друг напротив друга рекламных щита с надписями "Россия" и "США".

"Я бы хотел напомнить, что 75 лет назад мы вместе победили во Второй мировой войне. И благодаря этой победе был создан международный уклад, по которому сейчас живет мир. И дай бог, чтобы эти два стенда напоминали о хорошем, а не о тех политических коллизиях, которые существуют в сегодняшнем мире", - сказал Швыдкой.

Минская ярмарка открывает выставочный сезон 2020 года, который будет посвящен 75-летию Победы в Великой отечественной и Второй мировой войнах. К этой дате, сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, готовится книжный подарок наследникам победителей - двухтомное издание, посвященное Ржевской битве и истории создания Мемориала советскому солдату.

Швыдкой также представил российскую делегацию выставки: 15 регионов страны и 80 изданий.

"Это огромное количество самой разнообразной литературы, в том числе и детской. Потому что в этом году в России пройдет Всемирный форум детской литературы в рамках Московской международной книжной ярмарки. А в следующем году вместе с Болонской книжной ярмаркой мы проведем в Москве большую книжную ярмарку, посвященную исключительно детской литературе", - сообщил он.

Представитель президента, поблагодарив Минск за гостеприимность, подчеркнул, что белорусская книга и белорусские писатели - часть общего литературного пространства. "Российское книжное пространство открыто для белорусских коллег, не только потому, что мы живем в одном Союзном государстве, но и потому что они пишут хорошие книги", - отметил Швыдкой.

В рамках международного гуманитарного проекта "Минская инициатива", который курирует Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества, на выставке прошла презентация IV международного литературного альманаха Terra Poetica.