В аэропортах Южной Кореи созданы спецкоридоры для приема пассажиров из Китая

Как сообщило южнокорейское информгентство "Ёнхап", отдельные каналы досмотра стали действовать в полночь с 3 на 4 февраля в терминалах международного Инчхонского аэропорта. В терминале 1 работают два канала, а в терминале 2 - еще один. Прием и досмотр прибывающих из Китая иностранцев осуществляется таким образом, чтобы они не контактировали с пассажирами других рейсов.

Тех, кто прибыл из Китая, сначала проводят в специальное помещение, где все они должны заполнить специальные опросники по поводу самочувствия. Там же проводится у них замер температуры тела. Затем пассажир должен предоставить властям Кореи номер телефона, чтобы связаться с ним в случае необходимости. Функционирование телефона, включая прохождение звонков, проверяется на месте. Это делается для того, чтобы иметь возможность определить местоположение иностранца и, при необходимости, изолировать его, если окажется, что он контактировал с кем-то из инфицированных.

Если же при прохождении контроля будет выявлена повышенная температура, затруднения дыхания и прочие сопутствующие коронавирусу симптомы, то въезжающий помещается в изолятор для проведения дополнительных анализов.

При этом во въезде в Корею отказывают тем, кто не может представить подтвержденный способ связи с ними, или если выяснится, что прибывший проживал в Ухане или провинции Хубэй, либо посещал эти регионы после 21 января. Напомним, что именно на рынке Уханя была зафиксирована первая вспышка нового вида коронавируса, который называют также "уханьской пневмнонией".

Власти РК пошли и на иные меры в целях ограничения притока пассажиров из Китая. По просьбе правительства южнокорейской провинции Чечжу временно прекращено действие безвизового режима, которое распространялось, в том числе, и на китайцев. Ранее граждане ряда стран, включая КНР, могли посетить курортный остров Чечжу без визы при условии, если они будут оставаться только на этом острове.

Прекращена также работа для иностранцев автоматической электронной иммиграционной системы, которой пользуются все граждане РК. Ранее как минимум те иностранцы, кто длительное время проживает в РК, могли пользоваться данной системой, что позволяло сократить сроки прохождения контроля. Теперь же все зарубежные гости должны проходить через стойки, где контроль ведет офицер иммиграционной службы.

Впрочем, как признают южнокорейские эксперты и чиновники, все эти меры пока не могут поставить полный заслон на пути проникновения вируса в Корею. Если вирус находится в организме, но не завершил инкубационный период и, как следствие, не имеет каких-либо видимых симптомов, то отдельные канала приема пассажиров, замеры температуры и опросники не смогут выявить носителя вируса. Человек при этом сам, скорее всего, не подозревает, что уже заражен. В этой связи в Корее все громче слышны призывы полностью запретить въезд всех тех иностранцев, кто будет прибывать из Китая. Однако правительство РК пока не решилось на подобный шаг. По мнению ряда критиков, официальный Сеул осторожничает, не желая провоцировать ухудшение отношений с Пекином, которые только начали налаживаться после конфликта из-за размещения в РК комплексов ПРО США THAAD.