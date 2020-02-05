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05.02.2020 18:24
Рубрика: Власть

В "Единой России" подготовили поправки против завышения цен в аптеках

Текст: Татьяна Замахина
Новый законопроект, подготовленный парламентским большинством, призван не допустить завышения аптеками цен на лекарства. Об этом журналистам сообщил глава думских "единороссов", вице-спикер Сергей Неверов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Законопроект, по его словам, позволит в будущем исключить ситуации, связанные с завышением аптеками цен. 6 февраля, рассказал Неверов, инициатива будет рассмотрена на заседании координационного Совета фракции по законотворчеству. И по итогам рассмотрения будет принято решение на тему внесения документа в Госдуму.

Фото: iStock
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Поправки предлагаются в федеральный закон "Об обращении лекарственных средств", регулирующий, в частности, деятельность аптек и аптечных сетей.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты. Во фракции, заявил Неверов, "поддерживают позицию президента", высказанную на совещании с членами кабинета министров.

Отметим, что эту тему накануне поднимали и депутаты на пленарном заседании Госдумы.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии Распространение нового коронавируса Цены на лекарства

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