В Госдуме предложили ужесточить наказание за ложь про роль СССР в войне

Обвинение СССР в развязывании Второй мировой войны в СМИ и прочем публичном пространстве должно караться серьезным наказанием. О необходимости принятия такого законопроекта заявил глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов.

Выступая на эту тему на "круглом столе" в Госдуме, политик привел примеры участия представителей СМИ и общественных деятелей в "гнусной провокации" по очернению роли СССР.

По его словам, публичные заявления об ответственности нашей страны в развязывании Второй мировой войны основаны на фальшивках зарубежных спецслужб.

- Подобные публикации являются попыткой возродить ситуацию 20-летней давности, когда при поддержке фонда Сороса в России переиздавались учебники по истории, - заявил Гаврилов. - Они в корне противоречат истине и представляют собой акт информационной войны против России.

Основная цель перекладывания ответственности на СССР за преступления фашизма - использовать эту ложь в целях пересмотра итогов Второй мировой, пояснил глава комитета. В том числе, чтобы обосновать территориальные претензии ряда стран и требования "компенсаций" от России.

- Считаю, что является предательством памяти миллионов погибших советских граждан, отдавших жизнь за Победу над фашизмом и за освобождение народов Европы от коричневой чумы, - подчеркнул Гаврилов.

Он призвал принять поправки об усилении уголовной и административной ответственности физлиц и ответственности СМИ за публичные обвинения в адрес СССР в развязывании Второй мировой войны. А также за перекладывание на Советский Союз части совершенных нацистским режимом преступлений против человечества.

Отметим, что схожая тема обсуждается в комитете ГД по культуре. На заседании в конце января глава комитета Елена Ямпольская выступила с инициативой о запрете приравнивания СССР к нацистской Германии. При этом о том, чтобы "отсечь свободу мысли и слова", запрещать научные исследования, речи не идет, подчеркнула парламентарий.