В Минске презентован проект о героях-партизанах

Судьбы около 100 участников Великой Отечественной войны, которым за беспримерный героизм и мужество присвоено звание Героя Советского Союза, собраны под одной обложкой в книге "Герои партизанского края", созданной творческим коллективом БЕЛТА при поддержке Постоянного комитета Союзного государства.

Она презентована 5 февраля на XXVII Минской международной книжной выставке-ярмарке, которая в течение пяти дней будет создавать особую атмосферу интернационального культурного фестиваля в белорусской столице, отмечают местные обозреватели.

Родом бесстрашные борцы с гитлеровскими оккупантами были из разных республик необъятного СССР, а подвиг свой совершили на территории Беларуси. Их истории проиллюстрированы документами - наградными листами, характеристиками и, конечно, архивными снимками. Стоит добавить, что тема партизанского движения на просторах Синеокой сопровождается и видеорядом из пяти сюжетов, на которые можно перейти по размещенным в книге QR-кодам.

Оценку книге, конечно, дадут читатели, отметил на презентации государственный секретарь СГ Григорий Рапота. Но авторы, по его словам, "вкладывали всю душу, чтобы книга была интересной. Ведь тема Великой Отечественной войны вечна. Потому что это не просто война, не просто история побед и поражений - это история человеческих жизней. Если вспомнить хотя бы о десятой части тех человеческих жизней, которые унесла война, что-то рассказать о них, это уже останется на многие годы".

Кроме того, министр информации Беларуси Александр Карлюкевич тоже успел уже презентовать книгу "Родники памяти", а генеральный директор московского издательства "Индрик" Кирилл Вах - проект книги, посвященной событиям Великой Отечественной войны, происходившим в районе Ржева. Оба эти проекта также реализованы при поддержке Постоянного комитета Союзного государства.

Слоган книжного форума этого года - "Беларусь - открытая книга", который приглашает с 5 по 9 февраля познакомиться с новинками более 300 экспонентов из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Кстати, специальный поэтический автобус курсирует в эти дни по столице от станции метро "Немига" до выставочного комплекса на проспекте Победителей, 14, уточняет БЕЛТА.