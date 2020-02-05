В России предложили изменить правила использования шипованных шин

В России могут ввести ряд ужесточающих мер по использованию зимних покрышек. Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.

Данные инициативы, как сообщает "Коммерсант", рассматривались на заседании круглого стола в Госдуме России. Дело в том, что ежегодно в России на восстановление дорожного покрытия, пострадавшего от использования шипованных шин, тратится порядка 53 миллиардов рублей.

Компания "Автодор" выступила с предложением наделить власти регионов правом самостоятельно определять период эксплуатации сезонных покрышек, а также запустить систему автоматической идентификации транспорта с шипами с помощью комплексов видеофиксации. Именно этим обуславливается необходимость возвращения обязательного знака "Ш", отмененного в 2018 году.

Кроме того, предлагается ввести штраф за нарушение правил применения сезонных шин, так как в действующем законодательстве не прописано наказание.

Представитель РосдорНИИ Николай Беляев заявил о необходимости снизить разрешенную на автомагистралях скорость для автомобилей с шипованными шинами со 110 до 90 км/ч. А координатор проектов ассоциации "Дальнобойщик" Валерий Войтко считает, что у владельцев зимних шин часто возникает "иллюзия безопасности".

По словам депутата Госдумы РФ Александра Васильева, предложенные инициативы в течение трех месяцев будут доработаны, чтобы впоследствии стать частью одного или нескольких законопроектов.