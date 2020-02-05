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05.02.2020 14:00
Рубрика: Видео

Видео: Chrysler кувыркнулся через припаркованный у обочины пикап

Текст: Вадим Давыденко

Попробуй владелец белого Chrysler 300 повторить этот трюк, как сделал на видео - наверняка ничего не получится. Или на трейлер не сможет заехать с разгона или перелет через кабину пикапа запорет или просто переволнуется и в последний момент трусливо нажмет на тормоз.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Но поскольку это была чистой воды импровизация, то всё удалось с первого дубля: Chrysler въехал точнехонько на прицепленный к пикапу фургон для перевозки машин, подпрыгнул на подъеме, смяв кабину пикапа, сделал в воздухе сальто и упал на правую обочину дороги. О состоянии здоровья обоих водителей информации нет, но хочется верить, что обошлось без летального исхода.

Что же толкнуло владельца Chrysler на этот рискованный трюк? Возможно, он на секунду отвлекся от дороги и слишком поздно увидел припаркованный у левой обочины пикап. Да и дорожный конус, предупреждающий о вынужденной парковке пикапа, стоял слишком близко к машине.

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#видео #авто