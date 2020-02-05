ВМС США показали возможность управления БПЛА с помощью истребителей

Испытания проводились под эгидой командования ВМС США в рамках экспериментальных учений флота. Тест, отмечается в сообщении, подтвердил эффективность технологии, позволяющей F/A-18 Super Hornets и EA-18G Growlers выполнять боевые задачи с беспилотными системами. "Эта демонстрация позволяет Boeing и военно-морскому флоту проанализировать собранные данные и решить, как инвестировать в будущие технологии", - заявил Том Брандт, пилот группы испытателей Boeing.

Как отмечают эксперты, ВМС США будут все больше полагаться на сетевое оружие и беспилотные летательные аппараты, управляемые пилотируемыми самолетами, в рамках усилий по расширению боевой дальности полетов и усилению их боеспособности. Эта концепция операций была подробно изложена в недавнем исследовании Центра стратегических и бюджетных оценок Пентагона.

В исследовании старший научный сотрудник оборонного ведомства Брайан Кларк призвал к созданию беспилотного боевого воздушного корабля, или UCAV, с дальностью до 3000 морских миль (около 5,5 тысячи километров) без дозаправки и способностью выполнять задачи от противолодочной и электронной войны до противодействия надводным и ударным воздействиям.

В докладе также содержалось требование сохранить пилотируемый истребитель для управления БПЛА в условиях, когда связь с ним заблокирована или отсутствует.

По словам Кларка, успешное тестирование показывает, что у летного экипажа есть потенциал управлять несколькими БПЛА без значительного увеличения нагрузки, что демонстрирует его способность по повышению выживаемости, а также в части ситуационной осведомленности.

Напомним, что во вторник Пентагон подтвердил факт размещения новых боеголовк на борту атомной подводной лодки. Речь идет о первой партии ядерных боеголовок малой мощности W76-2, производство которой началось в 2019 году. Первой подводной лодкой, которая вышла на задание с новым оружием, стала субмарина USS Tennessee (SSBN-734) с базы подводных лодок Kings Bay в штате Джорджия. Заместитель министра обороны США по вопросам политики Джон Руд подтвердил, что военно-морской флот уже принял боеголовку на вооружение.

Создание боеголовки малой мощности для подводных лодок было одним из двух новых проектов, представленных в "Обзоре ядерной политики" Пентагона в 2018 году. Боеголовка спроектирована так, чтобы нести заряд меньший, чем ядерное оружие, взорванное в японской Хиросиме во время Второй мировой войны. Конструкция представляет собой модификацию боеголовки W76-1 для баллистической ракеты (БР) Trident II, которые установлены на стратегических подводных лодках класса Огайо. Всего в ВМФ США имеются 14 ракетоносцев, несущих по 24 баллистические ракеты Trident II.