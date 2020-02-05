Вышел новый Cadillac Escalade

Cadillac представил полноразмерный внедорожник Escalade нового, пятого по счету поколения.

Рыночный успех Escalade берет начало со второго поколения. Большая заслуга в нем - это яркая индивидуальность во внешнем облике. Новый Escalade, как и предписывает логика развития династий, славу предков приумножил: фамильный щит радиаторной решетки он несет выше, прибавил стати за счет увеличившейся на 238 мм длины и 22-дюймовых колес в "базе", и под строгим костюмом без топорщащихся сверх меры граней проступает атлетическая фигура.

Фото: Пресс-служба Cadillac.

Но главная достопримечательность новой машины, пожалуй, интерьер: монументальные формы (горизонтальная консоль, интегрированный в нее под прямым углом массив между сиденьями, обширная надстройка из мониторов), затянутые в кожу и щедро отделанные деревом, металлом и черным лаком, не раздражают деталями, наоборот, создают цельный умиротворяющий образ.

Главное новшество - 38-дюймовый вогнутый экран из трех (диагоналями 7,2, 14,2 и 16,9 дюймов) высококонтрастных 4К-мониторов на органических светодиодах. Они отображают навигацию в режиме дополненной реальности, картинку с камер кругового обзора и системы ночного видения и, конечно, показания бортовых приборов и данные активированных систем. Крайние мониторы имеют функцию "тачскрин" и являются частью интерфейса мультимедиасистемы.

Салон Escalade - настоящий концертный зал: акустика AKG (производитель оборудования для звукозаписывающей индустрии, впервые сотрудничает с автопроизводителем) с тремя усилителями на 28 каналов и 36 динамиками, обещает лучший опыт, какой может воспринять слух.

Фото: Пресс-служба Cadillac.

Система адаптивного круиз-контроля способна самостоятельно маневрировать на дороге по командам от включенных водителем поворотников.

По сравнению с машиной прошлого поколения колесная база выросла на 125 мм. Салон стал просторнее, особенно на третьем ряду, позади которого на 68% больше пространства для багажа (722 л), чем у предшественника. При сложенных сиденьях второго и третьего рядов, в распоряжении владельца - 3089 л. пространства с ровной площадкой.

Кучу пространства в салоне позволила выкроить независимая задняя подвеска - впервые на Escalade. На асфальте внедорожник обещает гораздо лучшую стабильность на прямой и в поворотах, а также комфорт, за счет значительно меньших неподрессоренных масс. В продвинутых комплектациях доступны электромеханические амортизаторы Magnetic Ride, мгновенно меняющие демпфирующие характеристики в зависимости от дорожных условий, а также пневмоподвеска (впервые на Escalade) с функцией принудительного изменения высоты посадки кузова.

Фото: Пресс-служба Cadillac.

Система полного привода в задней оси имеет дифференциал повышенного трения с принудительным включением механизма блокировки по сигналу электроники. На бездорожье он до определенных пределов имитирует заднюю механическую блокировку, но главное его назначение - стабильность траектории на покрытиях с разным сцеплением.

Для Escalade доступны два двигателя - бензиновая "восьмерка" рабочим объемом 6,2 л (420 л.с., 623 Нм), в экономичном режиме способная тянуть машину на одном цилиндре; и, впервые на Escalade, дизель - 3,0 л., шесть цилиндров в ряд, 277 л.с., 623 Нм. Трансмиссия - гидромеханическая автоматическая с 10 диапазонами.

В продажу новый Escalade начнет поступать летом. В России появится по всей вероятности в 2021 году.