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06.02.2020 09:00
Рубрика: Культура

5 главных песен композитора Игоря Матвиенко

Текст: Наталья Лебедева
Сегодня талантливому композитору и музыканту, успешному продюсеру, основателю музыкальной академии "М.А.М.А" и заслуженному артисту Российской Федерации Игорю Матвиенко исполняется 60 лет.

Уже в 12 лет он точно знал, чем будет заниматься. В 1981 году впервые попробовал себя в качестве художественного руководителя, клавишника и автора песен в вокально-инструментальных коллективах, среди которых были и весьма популярные в то время "Здравствуй, песня!" и "Класс". В 1987 году вместе с Николаем Расторгуевым и Александром Шагановым создал рок-группу "Любэ". А в 1991-м появилась его продюсерская студия. Гений Игоря Матвиенко открыл миру Женю Белоусова, "Иванушек International", "Корни", "Город 312", "Фабрику", Вику Дайнеко, группу "Моя Мишель".

Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
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Бессмысленно пытаться сосчитать, сколько музыкальных хитов написал Игорь Матвиенко. Он занимается этим так давно, что писать новые поп-песни, по его же признанию, ему уже не интересно. Зато на радость поклонникам он занялся новыми проектами и увлекся большими музыкальными формами.

Игорь Матвиенко стал музыкальным продюсером церемоний открытия и закрытия XXII Зимних олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Он же создал аранжировку для церемонии открытия паралимпийских игр. В 2016 году композитор написал гимн Сухопутных войск Российской Федерации "Вперед, пехота!".

Не важно, что сочиняет Игорь Матвиенко, новый супер популярный хит или гимн для крупнейшей международной компании. Его музыка становится явлением и "уходит в народ". Но сам Игорь Матвиенко особенно дорожит 5 песнями, которые помогают людям жить и радоваться жизни.

"Конь"

Эту песню, которую он написал вместе с поэтом-песенником Александром Шагановым, сам композитор считает главной. Впервые исполненная группой "Любэ" в 1994 году, она очень быстро стала по-настоящему народной. Удивительным образом эти слова и музыка парализуют души людей, думающих и говорящих на русском языке, по всему миру. За эти годы ее спели десятки, если не сотни разных исполнителей, включая и хор Сретенского монастыря.

"Ты неси меня река"

Впервые песня прозвучала в сериале "Граница. Таежный роман" в 2000 году. И лишь в 2002 году состоялась презентация студийной записи песни. Кстати, автор текста - режиссер фильма Александр Митта. Но сегодня эту песню знают и поют даже те, кто никогда не смотрел сериал.

"Березы"

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Эта песня стала народной тоже благодаря телевизионному сериалу - в 2003 году на экраны выходит сериал "Участок" с Сергеем Безруковым в главной роли. Он-то и исполнил песню "Отчего так в России березы шумят…". Правда, впервые эта песня прозвучала годом ранее в альбоме "Давай за…" группы "Любэ".

Слова принадлежат Михаилу Андрееву, который в интервью газете "Томский вестник" так рассказывает о создания песни: "В случае с берёзами вначале было томительное ощущение: "а листочек с берёзки упал на плечо" … И потом какая-то пропасть - что сказать дальше? А когда проговорилось, примыслилось, ощутилось, оказалось всё просто - "он, как я, оторвался от веток".

"Тучи"

Эта песня вошла в дебютный альбом "Конечно он" (1996 год) только набирающего тогда популярность бойз-бенда "Иванушки International" и сделала ребят по-настоящему знаменитыми. После премьеры видеоклипа Андрей Григорьев-Апполонов, Игорь Сорин и Кирилл Андреев проснулись знаменитыми и стали давать по три концерта в день.

По версии радиостанции "Европа плюс", композиция заняла 18 место в списке "100 лучших песен XX века", да и сегодня, спустя почти 30 лет, не теряет своей актуальности и популярности. Вновь Александру Шаганову и Игорю Матвиенко удалось написать "народную" песню.

"Жить"

Эта не просто песня, а важный социальный проект Жить.РФ, который придумал и запустил в 2016 году Игорь Матвиенко. "Мы все куда-то спешим, торопимся, у нас нет времени на сопереживание и сочувствие - и песня "Жить", она как бы напоминает всем нам, что любому человеку, оказавшемуся в трудной ситуации, нужно с кем-то вместе разделить эту боль или даже трагедию. Это и есть главная задача проекта - помочь людям, которым сейчас плохо, или напомнить тем, кто их окружает, что друзьям, близким нужна их помощь", - рассказывал он тогда в интервью "РГ".

Фото: Александра Овчаренко
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В первые недели видеоклип, в записи которого приняли участие 27 артистов, посмотрели несколько миллионов человек по всему миру, а несколько десятков тысяч человек откликнулись на призыв Матвиенко и приняли участие в проекте. Тогда это был отклик на трагедию, произошедшую над Синайским полуостровом, - страшная авиакатастрофа унесла жизни 224 человек. Но и сегодня в нашем мире не стало меньше зла и боли, и проект Жить.РФ продолжает развиваться и помогать людям.

А песня "Жить", написанная Игорем Матвиенко вместе с Валерием Селезневым, Александром Шагановым, Джахан Поллыевой и Тимати, продолжает трогать сердца тех, которым не все равно. За три года видеоролик к песне посмотрели более 26 миллионов раз.

Культура Музыка Поп-музыка РГ-Видео

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