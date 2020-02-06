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Антон Комолов, телеведущий:
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

Стоит вначале посмотреть, как будет работать эта новая электронная система, когда водитель, который не согласен со справедливостью выписанного им штрафа, будет обжаловать его не в отделении ГИБДД или в районном суде по месту жительства, а через портал госуслуг.

Фото: Сергей Михеев
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Об этой поправке в КоАП РФ, одобренной профильным комитетом Госдумы.

Вот когда автолюбители, которых незаслуженно обвинили в нарушении ПДД, убедятся на деле, что электронная версия действительно работает, экономит их время, тогда можно будет положительно высказаться по поводу этой инициативы.

Дело в том, что сейчас существует и продолжает запускаться множество электронных и компьютерных систем, призванных облегчить нам всякие бюрократические процедуры. Многие из них задуманы очень здорово, но пока себя не оправдали. Цель их не осложнять жизнь людям, но порой они работают некорректно, поэтому полагаю, что версия "обжалования штрафов через госуслуги" будет тестироваться не один месяц.

Признаюсь, мне редко приходят штрафы, стараюсь соблюдать ПДД. У меня не было таких неприятных ситуаций, когда машину забирает эвакуатор, я пересекаю сплошную, не уступаю дорогу пешеходу, проезжаю на запрещающий сигнал светофора, или какого-либо другого жесткого несоблюдения безопасности на дорогах.

В основном если уж и получаю штраф, то за превышение скорости. Вот, к примеру, штраф пришел мне больше года назад, в извещении все справедливо: и скорость видна, и время, и место. Оспаривать его не собираюсь, так как камера зафиксировала нарушение точно в том районе, где я действительно проезжал. Да, бывает такое, к сожалению: когда активно наблюдаешь за ситуацией на дороге, отвлекаешься, не всегда смотришь на спидометр, поэтому теоретически превышение может быть.

Безусловно, очень часто ошибается сама система фото- и видеофиксации, когда, скажем, приходит штраф за превышение скорости, которую данный автомобиль в принципе не мог развить.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Я слышал и видел в интернете много таких рассказов: когда, к примеру, инспектор ГИБДД остановил водителя в неположенном месте на дороге, и видеосистема такого шофера штрафует, пока он просто разговаривает со стражем порядка... А штрафует за то, что у хозяина автомобиля в это время машина стоит на разметке. Конечно, подобные оказии стоит оспаривать. Мне, к счастью, не доводилось оспаривать несправедливую ситуацию на дороге.

Да, система ГИБДД автоматическая, может и имя перепутать, обвинить в незнании ПДД и другого водителя, однофамильца, но и такого прецедента у меня не было.

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