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06.02.2020 12:44
Рубрика: Власть

Аптеки могут обязать устанавливать цены на квартал вперед

Текст: Татьяна Замахина
Законопроект, направленный на борьбу с завышением цен аптеками, внесут в Госдуму в ближайшее время. Среди прочего, обсуждается поправка о регистрации цен аптеками на квартал вперед. Об этом сообщил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Накануне стало известно, что в "Единой России" подготовили поправки против завышения цен в аптеках. Глава думских "единороссов", вице-спикер Сергей Неверов сообщил, что такой закон позволит в будущем исключить такого рода ситуации. Поправки предлагаются в федеральный закон "Об обращении лекарственных средств", регулирующий, в частности, деятельность аптек и аптечных сетей.

Идет доработка документа с участием ФАС и Минздрава, рассказал Андрей Исаев.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Регулирование деятельности аптечных сетей позволит избегать картельного сговора, считает депутат. Предполагается установить предельное число отделений (аптечных пунктов), которые может иметь аптечная сеть в стране и в отдельном регионе

Законопроектом также вводится обязанность фармацевтов сообщать покупателям об имеющихся отечественных аналогах продаваемых импортных препаратов.

Кроме того, российские лекарства должны будут в обязательном порядке получить место на витрине.

Предлагается прописать и ограничение бонусов, которые могут брать аптеки за размещение отечественной фармацевтической продукции.

- С нашей точки зрения, принятие данного законопроекта позволит ограничить рост цен в аптеках, ограничить монополизм в этой сфере, - считает Исаев.

Уже готовятся и поправки, которые могут быть предложены ко второму чтению в случае принятия в первом. Депутаты от "Единой России" прорабатывают изменения в законодательство, которые обяжут аптеки регистрировать цены на все лекарства ежеквартально в заявительном порядке.

- То есть их не будет устанавливать государство, их будут устанавливать сами продающие организации, - пояснил Исаев, - но они должны будут в заявительном порядке на квартал регистрировать эту цену, потом ежеквартально эти лекарства должны будут проходить перерегистрацию. Это нужно для того, чтобы в течение квартала цена не могла быть изменена.

Фото: Photoxpress
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Схожая система уже действует в отношении лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Цена на них регистрируется раз в год, и в течение этого времени поднять ее невозможно.

Сейчас поправка находится в стадии обсуждения. В случае ее принятия, по мнению парламентария, это предотвратит ситуации, когда аптеки "под конъюнктуру берут и повышают цены". То есть как это произошло на волне новостей о коронавирусе.

Ранее этот вопрос поднял президент РФ Владимир Путин. На совещании с членами правительства он заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты.

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