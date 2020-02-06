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06.02.2020 03:10
Рубрика: Власть

Демократы призвали Трампа продлить СНВ-3 на пять лет

Представители Демократической партии в конгрессе, призвали президента США Дональда Трампа договориться с Россией о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Соответствующее заявление подписали старший демократ в комитете по иностранным делам в сенате Роберт Менендес и председатель аналогичного комитета в палате представителей Элиот Энгел.

Фото: Геннадий Хамельянин/ТАСС
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Они убеждены, что главе Белого дома необходимо достичь соглашения с президентом России Владимиром Путиным по продлению договора еще на пять лет. "Пришло время президенту Трампу прислушаться к голосу разума, к экспертам и нашим союзникам, которые признают, что этот договор является неотъемлемым столпом безопасности", - цитирует заявление демократов РИА Новости.

При этом официальные лица администрации США не считают, что вопрос продления СНВ-3 является неотложным. Такого мнения придерживается помощник госсекретаря США Кристофер Форд. Он убежден, что срочной необходимости продлевать договор сейчас нет, поскольку для этого не нужно вести никаких переговоров, стороны просто должны согласиться продлить соглашение на имеющихся основаниях. Замминистра обороны США Джон Руд, в свою очередь, выразил уверенность, что если продлить договор прямо сейчас, то это повредит возможности более широкого соглашения с Москвой и Пекином.

Ранее заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил о том, что у Москвы есть к Вашингтону вопросы о том, как выполняются отдельные положения СНВ-3 и они рассматриваются в двусторонней консультативной комиссии по договору. Он подчеркнул, что СНВ-3 остался единственным международным соглашением, ограничивающим гонку стратегических наступательных вооружений и является важным элементом поддержания стратегической стабильности. Говоря о соблюдении обязательств по СНВ-3 Фомин напомнил, что в ноябре 2019 года Россия показала американским инспекторам ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.

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