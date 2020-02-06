Экипаж "Союза" закрыл люки перед отстыковкой от МКС

На Землю возвращается спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-13" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС). В настоящее время космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавты Кристина Кук (НАСА) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство) попрощались с остающимся на орбите экипажем и закрыли люки космического аппарата, согласно приведенным на сайте Роскосмоса данным.

Теперь экипажу предстоит переодеться в летные скафандры и проверить работоспособность систем корабля и герметичность люков. Расстыковка корабля и станции запланирована на 8:50 по московскому времени, спустя полчаса корабль разделится на отсеки и войдет в атмосферу.

Посадка спускаемого аппарата ожидается в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане в 12:13 по московскому времени. Встречать космонавтов будут традиционно военнослужащие поисково-спасательной группы Центрального военного округа.