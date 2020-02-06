Эксперты оценили возможность роста цен на недвижимость в России

Цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут вырасти на четверть, считает первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский.

По его мнению, к лету 2021 года завершатся все стройки, начатые до введения эскроу-счетов, а также произойдет монополизация рынка, отмечают "Известия". Опрошенные изданием девелоперы также прогнозируют рост цен в среднем до 20 процентов, а в некоторых регионах - до 25 процентов.

С введением системы эскроу-счетов застройщики обязаны иметь на своих счетах сумму в размере 30-40 процентов стоимости проекта. Все платежи идут через банк. В результате, в среднем прямые издержки у застройщика вырастают на 23 процента, подсчитал Лисовский.

При этом в правительстве отметили, что введение системы эскроу-счетов произошло без резкого скачка цен благодаря внедрению современных технологий. Как пояснил изданию вице-премьер Марат Хуснуллин, банкам безразлично, кредитовать большой объем стройки или маленький. Никаких массовых проблем нет.

В "Сбербанке" отметили, что рост затрат компенсируется, например, отсутствием необходимости отчислять 1,2 процента от каждого договора долевого участия в компенсационный фонд.

Мнения экспертов относительно прогноза сенатора разделились. Некоторые полагают рост стоимости недвижимости вполне реальным из-за роста издержек девелоперов. Другие считают, что заметного повышения цен не будет, так как растет рынок вторичного жилья, который конкурирует с рынком новостроек.