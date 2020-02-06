ГИБДД аннулировала штрафы за праздничную подсветку электробусов

Водителей и должностных лиц, ответственных за выпуск на линию украшенных праздничными световыми гирляндами электробусов, больше штрафовать не будут. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Спасибо коллегам из ГИБДД за понимание и внимание к аргументам, нашим и производителей электробусов. Общий вердикт: на ДТП подсветка точно не влияет", - говорится в сообщении дептранса в микроблоге в Twitter.

В следующем году транспортники обещают выпустить на улицы столицы вдвое больше электробусов, украшенных новогодними гирляндами.

На днях в СМИ появилась информация о том, что ГИБДД считает новогоднее оформление общественного транспорта столицы нарушением действующих норм. Водители и должностные лица, ответственные за выпуск на линию электробусов, украшенных праздничными световыми гирляндами, были оштрафованы.

Сейчас Госавтоинспекция проверяет законность еще одного вида праздничного оформления - подсветки днища. Нештатные источники света могут дезориентировать участников движения, поясняли эксперты. Кроме того, гирлянды представляют опасность для пешеходов - их можно задеть рукой и получить удар током.