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06.02.2020 13:00
Рубрика: Легковые авто

Haval представил кроссовер с сенсорными панелями в дверях

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба GWM India. Фото: Пресс-служба GWM India.
Фото: Пресс-служба GWM India.

Кроссовер Haval Concept H представлен на Auto Expo 2020 в Индии.

Автосалон в Нью-Дели проводится раз в два года, но прежде к нему такого внимания не наблюдалось. Теперь же здесь прошли даже несколько мировых премьер - в том числе у Kia и Haval. Последняя марка должна очаровать местную публику, поскольку начнет работать в Индии с 2021 года. Для этого материнский концерн Great Wall Motors уже приобрел у GM один из заводов в штате Махараштра. И неудивительно, что Haval привез в Нью-Дели не только последние серийные модели типа F7 и F7x, но и неизвестную доселе разработку - Concept H.

Фото: Пресс-служба Haval
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Учитывая внимание со стороны местной прессы, представители GWM India поспешили уточнить, что вовсе не обязательно, что на индийском рынке появятся именно представленные машины. С другой стороны - это не исключено. В любом случае любые глобальные модели компания адаптирует под требования и вкусы потребителя. И именно эти заявления заставляют присмотреться к премьере концепта российских автолюбителей. Ведь более чем вероятно, что новый кроссовер - с какой-либо адаптацией - доберется и до нашего рынка. Он китайцам пока точно ближе индийского.

Фото: Пресс-служба GWM India.

Concept H почти готов к серийному выпуску. Из явно концептуальных решений у него лишь светодиодная подсветка в диффузорах по обе стороны радиаторной решетки, тачпад вместо селектора коробки передач и сенсорные панели в дверных картах. Все это убрать - и машину можно ставить на конвейер. А некоторые вычурности в дизайне - необычной формы ДХО и фонари - пожалуй, можно и сохранить. В целом стилистика Haval сохранена, а модель явно будет предложена молодежной аудитории.

Фото: Пресс-служба Hyundai
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- Concept H дает возможность бренду взаимодействовать с молодыми потребителями на более глубоком уровне. Он направлен на то, чтобы сделать автомобиль частью и продолжением образа жизни молодых потребителей, - рассказали в Haval.

Кстати, Concept H предусматривает гибридную силовую установку - первую в истории марки. Других подробностей о будущей модели пока нет. А потому приходится лишь гадать: к какому семейству он присоединится в этом или следующем году - F или H? На первое намекает дизайн передней части, напоминающий черты F7, и ориентация на молодежь. На второе - строгие черты задней части кузова и, собственно, литера H в названии. Зная, как быстро китайские модели превращаются из концептуальных в серийные, ждать ответов на эти вопросы остается недолго.

Фото: Пресс-служба GWM India.
Фото: Пресс-служба GWM India.
Фото: Пресс-служба GWM India.
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#Haval