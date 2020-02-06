Израиль атаковал военные объекты ХАМАС

Военные Израиля нанесли авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Атака стала ответ на снаряды, выпущенные ранее по территории Еврейского государства с территории анклава.

Ранее два минометных снаряда были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, сработали сирены на открытой местности. Также были запущены воздушные шары с зажигательной смесью, сказано в Twitter израильской армии.

Накануне военные Израиля также атаковали с воздуха объекты радикального движения ХАМАС. Атаке подвергся объект, на котором радикалы собирали оружие для боевого крыла движения.