Как прошла космическая миссия Скворцова, Кук и Пармитано

Судя по всему, так и было. "Чувствуется, большой ветер. Очень раскачивается спускаемый аппарат", - заметил Герой России космонавт Олег Артемьев, комментируя кадры прямой трансляции спуска в студии "Роскосмоса".

Но погоде не удалось ничего испортить. Посадка прошла штатно. А главное, все "небожители" чувствуют себя хорошо. Как рассказал Артемьев, обычно у экипажа где-то за двое суток уточняют, чем бы они хотели, чтобы их встретили. Кто-то заказывает дыню, кто-то арбуз или морковку, а бывает, даже верблюжье молоко. Экипаж "Союз МС-13", по просьбе космонавтов, встретили казахстанскими яблоками.

Завершившаяся экспедиция на МКС стала для них и очень напряженной, и в чем-то неожиданной, и без преувеличения суперувлекательной. Скажем, Кристина Кук вернулась из космоса мировой рекордсменкой среди женщин-астронавтов - она провела на станции 328 дней, почти 11 месяцев. Прежний рекорд по непрерывному пребыванию в невесомости принадлежал американке Пегги Уитсон, которая в 2016-2017 годах отработала на орбите 289 суток. Как говорят в NASA, увеличение срока пребывания Кук в космосе поможет изучить эффекты длительных космических полетов. А это чрезвычайно важно для разработки программ будущих полетов на Луну и Марс.

Причем в октябре прошлого года Кук вместе с Джессикой Меир установила еще один рекорд: они совершили первый в истории выход в открытый космос исключительно женским составом, никаких мужчин. Тогда космический мир рукоплескал звездным дамам. Всего Кристина за время полета выполнила шесть выходов в открытый космос, в том числе трижды с Меир.

А вот Александр Скворцов стал учителем-наставником для первого механического космонавта - антропоморфного робота по имени Федор или, как его назвали перед полетом, Skybot F-850. Федор полетел на орбиту в рамках тестового запуска модернизированного корабля "Союз МС-14" и ракеты-носителя "Союз 2.1а". Людей на борту не было. Так что в дороге он скучал. А вот потом не обошлось без приключений: и корабль причалил со второй попытки, и аватара удалось подключить не сразу.

На МКС андроид, которым на расстоянии управлял Скворцов, облаченный в специальный экзоскелет и шлем, работал руками с отверткой и ключами, включал дрель. Официально такой костюм называется ЗУКТ, расшифровывается как "задающее устройство копирующего типа". Кстати, Федор даже собрал из деталей электрическую конструкцию, для чего соединял контакты и разъемы. Поскольку это был научный эксперимент, все строго фиксировалось. Так, Скворцов потратил на работу с аватаром 28 часов. Сейчас результаты анализируются.

У астронавта Европейского космического агентства Луки Пармитано своя история на станции. Так, он с октября прошлого года был командиром МКС. Несколько раз выходил в открытый космос. Причем один раз в его скафандре скопилось 10 миллилитров жидкости в месте подсоединения костюма водяного охлаждения к скафандру. Специалисты знают, что это значит. А еще Лука стал первым в мире космическим диджеем, выступив перед гостями музыкального фестиваля электронной музыки, который прошел на испанском острове Ибица.

В настоящее время на станции продолжают работать космонавт "Роскосмоса" Олег Скрипочка, астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир. Новым командиром МКС стал наш Скрипочка, приняв полномочия у Луки Пармитано. По традиции эта церемония сопровождалась ударами в корабельный колокол.

Следующая экспедиция на МКС стартует с Байконура 9 апреля. На корабле "Союз МС-16" полетят россияне Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американец Крис Кэссиди. Космический корабль впервые будет запущен на ракете "Союз-2.1а".