Корабль "Союз МС-13" приземлился в Казахстане

Аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-13" совершил посадку в степи Казахстана.

"Есть посадка", - рассказали РИА Новости в подмосковном Центре управления полетами.

На борту находились космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт НАСА Кристина Кук и представитель Европейского космического агентства Лука Пармитано.

К месту посадки направлены поисково-спасательные отряды. В ее обеспечении задействованы три самолета, 12 вертолетов, шесть поисково-эвакуационных машин, 15 единиц вспомогательной техники.

Ранее экипаж попрощался с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и американскими астронавтами Эндрю Морганом и Джессикой Меир, которые остались на МКС, и закрыл люки перед отстыковкой от станции.