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06.02.2020 16:10
Рубрика: Власть

Кириенко ответил на вопрос о сроках подготовки поправок в Конституцию

Текст, видео: Кира Латухина
Конкретных сроков завершения работы над поправками в Конституцию нет, заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Отвечая на вопрос, не ставит ли Кремль каких-то дедлайнов, первый замглавы администрации президента напомнил слова главы государства во время рабочей поездки в Череповец, что если нужно время - значит, нужно время.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Нет какой-то даты, к которой все должно быть закончено... Ничего больше не добавлю, вы слышали президента. Государственная Дума уже подвинула сроки... по первоначальной рассылке у них срок истекал седьмого числа, они его уже подвинули. И президент, отвечая на вопрос, сказал, что если рабочая группа считает, что ей еще нужно время, значит, это время ей нужно дать. Никаких специально заданных сроков, к которым надо закончить обсуждение, не существует", - подчеркнул Кириенко, добавив, что рабочая группа ведет большую работу и все остальное зависит от объема поправок и от этой работы.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента Изменения в Конституцию РФ РГ-Видео

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