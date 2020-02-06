Кириенко ответил на вопрос о сроках подготовки поправок в Конституцию

Отвечая на вопрос, не ставит ли Кремль каких-то дедлайнов, первый замглавы администрации президента напомнил слова главы государства во время рабочей поездки в Череповец, что если нужно время - значит, нужно время.

"Нет какой-то даты, к которой все должно быть закончено... Ничего больше не добавлю, вы слышали президента. Государственная Дума уже подвинула сроки... по первоначальной рассылке у них срок истекал седьмого числа, они его уже подвинули. И президент, отвечая на вопрос, сказал, что если рабочая группа считает, что ей еще нужно время, значит, это время ей нужно дать. Никаких специально заданных сроков, к которым надо закончить обсуждение, не существует", - подчеркнул Кириенко, добавив, что рабочая группа ведет большую работу и все остальное зависит от объема поправок и от этой работы.