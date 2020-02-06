Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии

Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое сейчас находится рядом с портом Йокогама.

Такую информацию в четверг распространило министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Отмечается, что все инфицированные будут госпитализированы в больницы префектуры Канагава. О гражданстве заболевших пока ничего не сообщается, пишет ТАСС.

Напомним, ранее сразу у 10 человек с этого судна был обнаружен коронавирус. Проверку состояния здоровья пассажиров провели после того, как новый вирус был выявлен у 80-летнего мужчины, сошедшего на берег в Гонконге.

Всего, по данным японских властей, на судне находятся около 3,7 тысячи человек - граждане более чем 50 стран. Среди них 24 россиянина. Как сообщили в посольстве РФ, все они обеспечены питанием и медицинской помощью.