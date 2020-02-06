Лукашенко пригласил президента Болгарии в Минск

Приглашение президенту Болгарии Румену Радеву посетить Минск от имени Александра Лукашенко передал глава МИД Беларуси во время своего 2-дневного визита в Софию. Об этом Владимир Макей заявил после переговоров со своей болгарской коллегой Екатериной Захариевой.

Кроме того, по словам Макея, белорусская сторона готовит визит в Болгарию руководителя верхней палаты парламента РБ Натальи Кочановой. Он должен состояться во второй половине этого года. "Уверен, что эти визиты позволят вывести наши отношения на качественно новый уровень", - заявил глава внешнеполитического ведомства РБ.

Минск и София, пояснил Макей, договорились наверстать упущенное время в отношениях. У обеих стран, по его словам, нет принципиальных разногласий, которые могут препятствовать развитию двусторонних контактов. Он рассказал, что во время его встреч с руководством Болгарии, включая президента страны, был отмечен взаимный интерес к повышению уровня контактов и развитию сотрудничества по всем направлениям взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах.

Касаясь взаимоотношений внутри Союзного государства, министр дал понять, что у Беларуси исторически сложились хорошие отношения с большим восточным соседом. "Мы готовы, намерены и будем дальше укреплять всестороннее сотрудничество с Россией во всех сферах и областях", - заверил министр.

Как сообщалось, министр иностранных дел РБ совершил первый в истории двусторонних отношений официальный визит в Болгарию. Владимир Макей провел в Софии также встречи с председателем Народного собрания Цветой Караянчевой и представителями болгарского бизнеса, информирует БЕЛТА.