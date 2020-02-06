Матвиенко поручила изучить вопрос о внесении федеральных территорий в Конституцию

"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила председателю Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрею Клишасу и председателю Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олегу Мельниченко изучить инициативу возможного внесения в Конституцию РФ понятия "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением и высказать свои предложения", - сообщила в четверг пресс-служба Совфеда.

Далее вопрос будет дополнительно обсуждаться в верхней палате парламента, говорится с сообщении.

Ранее инициатива о внесении в Основной закон "федеральных территорий" прозвучала на заседании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. По мнению председателя Тульской областной думы Сергея Харитонова, такой статус следует дать заповедникам, особо охраняемым природным зонам, а также территориям, где размещены военные и стратегические объекты, например, космодром Восточный.

Статус подразумевает, что данная местность не входит в состав субъекта Федерации и напрямую подчиняется центральным властям.

Сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас пояснил, что такие территории есть во многих федеративных государствах, например, в Индии и США. Он считает, что особый статус может способствовать не только обеспечению безопасности и охране природы, но и инвестиционной привлекательности территории.