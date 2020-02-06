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06.02.2020 16:12
Рубрика: Власть

Матвиенко поручила изучить вопрос о внесении федеральных территорий в Конституцию

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации изучит вопрос о возможном внесении в Конституцию понятия "федеральные территории".
Фото: пресс-служба СФ Фото: пресс-служба СФ
Фото: пресс-служба СФ

"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила председателю Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрею Клишасу и председателю Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олегу Мельниченко изучить инициативу возможного внесения в Конституцию РФ понятия "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением и высказать свои предложения", - сообщила в четверг пресс-служба Совфеда.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Далее вопрос будет дополнительно обсуждаться в верхней палате парламента, говорится с сообщении.

Ранее инициатива о внесении в Основной закон "федеральных территорий" прозвучала на заседании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. По мнению председателя Тульской областной думы Сергея Харитонова, такой статус следует дать заповедникам, особо охраняемым природным зонам, а также территориям, где размещены военные и стратегические объекты, например, космодром Восточный.

Статус подразумевает, что данная местность не входит в состав субъекта Федерации и напрямую подчиняется центральным властям.

Сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас пояснил, что такие территории есть во многих федеративных государствах, например, в Индии и США. Он считает, что особый статус может способствовать не только обеспечению безопасности и охране природы, но и инвестиционной привлекательности территории.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Изменения в Конституцию РФ

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