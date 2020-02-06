Mazda запатентовала рядную "шестерку" и 8-скоростной "автомат"

Японскому фан-сообществу Mazda удалось разведать заявки компании на оформление патентов на рядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель и 8-диапазонную автоматическую гидромеханическую коробку передач.

О планах выпуска рядных "шестерок" - бензиновой Skyactiv-X и дизельной Skyactiv-D - в марте прошлого года извещал ежегодный бюллетень публикуемый Mazda для инвесторов. Заявка подтверждает, что работы в этом направлении действительно идут.

Новые двигатели и трансмиссия могут быть использованы как отдельно, так и в составе гибридной силовой установки на задне- и полноприводных моделях. Но заднеприводную архитектуру сегодня имеет только одна Mazda - родстер MX-5, его идеология и рыночное позиционирование просто исключают тяжелые и избыточно мощные двигатели.

Неудивительно, что несколько месяцев ходят слухи о переводе Mazda 6 в следующем поколении на классическую схему - задний привод, продольно размещенный двигатель. Прообраз новой Mazda 6 концепт-кар Vision Coupe характерными пропорциями с длинным капотом и коротким передним свесом косвенно это подтверждает. С другой стороны, техническое сотрудничество с Toyota, начавшееся в 2015 году и закрепленное в 2017 взаимным проникновением капитала, открыло возможность для использования общей платформы с Lexus.

Зачем это Mazda? Центр тяжести автомобильного рынка в развитых странах смещается в сторону услуг аренды. И личный автомобиль, похоже, как в начале прошлого века, станет прихотью. То есть покупать будут автомобили, которыми захотят владеть, как другими не насущными, но дающими удовлетворение вещами. Таким образом, стать премиум-маркой для автопроизводителей, желающих сохранить бизнес на самых маржинальных рынках - безальтернативный путь. А переднеприводные платформы упираются в гораздо более низкий предел динамических возможностей автомобилей.