Михаил Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от ведомств не выносить на публичное обсуждение "сырые" документы с непосильными для граждан предложениями. Под критику главы Кабмина попал проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) с кратно увеличенными штрафами для автомобилистов.

Федеральные органы исполнительной власти должны систематизировать свою деятельность таким образом, чтобы все принимаемые решения работали на одну цель - улучшение жизни людей. "Действовать в этом направлении нужно оперативно, чтобы существенные изменения стали видны максимально быстро", - подчеркнул глава кабинета министров на заседании правительства в четверг.

Михаил Мишустин - о проекте нового КоАП: Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы

Важное значение имеют принципы дерегулирования отраслей. Какие-то значимые шаги уже предприняты. К ним Мишустин отнес реформирование контрольно-надзорной деятельности, подготовку "регуляторной гильотины", упрощение процедур и снятие барьеров для ведения бизнеса. "Но все это точечные меры, которые необходимо объединить в общую систему", - считает он.

Вице-премьеру, главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко поручено заняться оценкой проектов нормативных актов. "Все решения, которые мы принимаем - каждый проект и инициативу, в том числе и те, которые готовились ранее, - мы должны сверять с новыми задачами, обозначенными президентом, особенно в тех случаях, когда затрагиваются интересы значительного числа людей", - заявил премьер. Такая инвентаризация позволит выявить те акты, которые не соответствуют новым задачам, поставленным президентом, и показателям, установленным в национальных проектах. "А главное - это подготовить аргументацию и принять обоснованное решение относительно их дальнейшей судьбы", - сказал глава правительства.

Министерствам и ведомствам велено еще на стадии разработки документов исходить не только из финансово-экономических и социальных последствий, но учитывать и возможный общественный резонанс: четко информировать людей, чтобы они понимали, идет ли речь только о предложениях, которые нуждаются в детальной проработке, или действительно о готовых и продуманных инициативах. Особенно это касается тех случаев, когда затрагиваются социально значимые темы, подчеркнул Михаил Мишустин. "Нам нужно в целом пересмотреть правила и нормативы работы с документами, не выносить на обсуждение "сырые" и неготовые, ведь все это формирует соответствующий образ государства у людей", - заявил премьер.

В качестве примера был упомянут проект нового КоАП в части штрафов за превышение скорости на дорогах, которые, как считают разработчики, необходимо повысить в разы. Например, с 500 рублей до 3 тысяч за нарушение на 20-40 км/ч. "Для многих это просто непосильно, - оценил идею председатель правительства. - Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы. Любые вопросы, которые касаются введения новых размеров штрафов, пеней, нужно в первую очередь рассматривать с учетом платежеспособности населения, а также с точки зрения улучшения качества автоматизации и администрирования, а не идти по самому простому пути, кратно увеличивая их размеры". "Работа правительства - это решение проблем людей, а не формализм. Мнение граждан - главный индикатор нашей деятельности", - указал Михаил Мишустин.

Совсем другую - положительную - оценку получат изменения в Жилищный кодекс и закон о статусе военнослужащих. Поправки, рассмотренные на заседании, исключают выделение земельного участка под строительство дома из оснований для снятия военных с учета в качестве нуждающихся в жилье. До сих пор получить и землю, и дом могли только многодетные семьи. Теперь такая возможность появится у военнослужащих и приравненных к ним категорий граждан: уволившихся в запас и семей погибших или умерших военных. "Новые правила будут распространены на все обязательства, которые возникли с 1 марта 2005 года, когда в силу вступил Жилищный кодекс, - заметил премьер-министр. - Это позволит обеспечить жильем не только новых очередников, но и восстановить права военнослужащих, которые были ранее сняты с учета".

Тем временем

Заместитель министра юстиции Денис Новак заявил в Совете Федерации, что опубликованный проект Кодекса об административных правонарушениях еще не является истиной в последней инстанции и будет дорабатываться. "Министерство юстиции сейчас максимально открыто для всех конструктивных предложений, и наша общая задача этот текст улучшить с учетом мнения общества", - цитирует его ТАСС. По словам замминистра, при подготовке проекта учитывались предложения региональных властей. Например, власти Крыма выступили с инициативой к возможности конфискации у нарушителей транспортных средств добавить аналогичные меры в отношении нарушителей на маломерных судах.