Минтранс сообщил о количестве возвращающихся из Китая россиян

"Всего 1 765 пассажиров - граждан РФ, имеющих билеты с датой вылета с 6 по 29 февраля, ожидают вылета в Россию", - говорится в сообщении. Как уточнили в министерстве, 1165 человек - пассажиры авиакомпании S7, имеющие билеты на чартерные рейсы. Эта авиакомпания ранее полностью закрыла полеты в Китай.

Эти пассажиры будут пересажены на альтернативные рейсы либо им будут возвращены денежные средства, отметили в Минтрансе. При этом, 75 пассажирам S7 уже переоформлен билет на альтернативные рейсы этой же авиакомпании из других стран с датой вылета с 6 по 29 февраля. 85 пассажирам авиакомпании будет переоформлен билет на рейсы "Аэрофлота", еще 146 пассажиры пожелали вернуть билеты. Также ведется работа по обмену или возврату билетов с 86 пассажирами "Уральских авиалиний", отметили в министерстве.

"Из 11 российских авиакомпаний, выполнявших полеты в Китай, на настоящее время рейсы продолжают выполнять "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии", - заметили в министерстве. При этом, "Уральские авиалинии" планируют завершить программу полетов на китайском направлении 7 февраля. Ранее рейсы отменили авиакомпании "Аврора" и "Якутия". Из российских авиакомпаний регулярные рейсы выполняет только "Аэрофлот".

Эпидемия коронавирусной инфекции началась в конце декабря в Китае. На данный момент известно почти о 30 тысячах заразившихся коронавирусом.

В конце января в России были прекращены продажи туров в Китай, закрыты 16 пограничных пропускных пунктов. Большинство российских авиакомпаний прекратили выполнять регулярные рейсы. Остановлено также пассажирское железнодорожное сообщение.