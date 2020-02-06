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06.02.2020 14:32
Рубрика: Экономика

Минтранс сообщил о количестве возвращающихся из Китая россиян

Текст: Евгений Гайва
Более 1700 россиян ожидают вылета из Китая в Россию до 29 февраля, следует из сообщения Минтранса России.
Александр Кряжев / РИА Новости Александр Кряжев / РИА Новости
Александр Кряжев / РИА Новости

"Всего 1 765 пассажиров - граждан РФ, имеющих билеты с датой вылета с 6 по 29 февраля, ожидают вылета в Россию", - говорится в сообщении. Как уточнили в министерстве, 1165 человек - пассажиры авиакомпании S7, имеющие билеты на чартерные рейсы. Эта авиакомпания ранее полностью закрыла полеты в Китай.

Фото: Reuters/Aly Song
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Эти пассажиры будут пересажены на альтернативные рейсы либо им будут возвращены денежные средства, отметили в Минтрансе. При этом, 75 пассажирам S7 уже переоформлен билет на альтернативные рейсы этой же авиакомпании из других стран с датой вылета с 6 по 29 февраля. 85 пассажирам авиакомпании будет переоформлен билет на рейсы "Аэрофлота", еще 146 пассажиры пожелали вернуть билеты. Также ведется работа по обмену или возврату билетов с 86 пассажирами "Уральских авиалиний", отметили в министерстве.

"Из 11 российских авиакомпаний, выполнявших полеты в Китай, на настоящее время рейсы продолжают выполнять "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии", - заметили в министерстве. При этом, "Уральские авиалинии" планируют завершить программу полетов на китайском направлении 7 февраля. Ранее рейсы отменили авиакомпании "Аврора" и "Якутия". Из российских авиакомпаний регулярные рейсы выполняет только "Аэрофлот".

В Китае зафиксировали 19 случаев заражения иностранцев коронавирусом

Эпидемия коронавирусной инфекции началась в конце декабря в Китае. На данный момент известно почти о 30 тысячах заразившихся коронавирусом.

В конце января в России были прекращены продажи туров в Китай, закрыты 16 пограничных пропускных пунктов. Большинство российских авиакомпаний прекратили выполнять регулярные рейсы. Остановлено также пассажирское железнодорожное сообщение.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Распространение нового коронавируса

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