Жертвами коронавируса в Китае стали 562 человека

На территории Китая число зараженных короновирусом 2019-nCoV достигло 27,4 тысячи. Не менее 562 человек скончались.

Из них в китайской провинции Хубэй умерли 549 человек. Число инфицированных в провинции выросло на 2987 и достигло 19665. Выздоровели 633 пациента, передает CCTV.

Накануне сообщалось, что число инфицированных китайским вирусом превысило 24,5 тысячи человек. В 23 странах мира зарегистрировано уже более 150 случаев заражения.

Напомним, в конце прошлого года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань центральной провинции Хубэй. Ранее ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации в сфере международного общественного здравоохранения в связи с распространением коронавируса. Данное решение было принято после первых подтвержденных случаев передачи вирусной инфекции от человека к человеку за пределами КНР.