Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Он призвал правительство заниматься решением проблем граждан, а не формализмом.

"Нам нужно в целом пересмотреть правила и нормативы работы с документами, не выносить на обсуждение сырые и неготовые, ведь все это формирует соответствующий образ государства у людей", - заявил глава кабинета министров на заседании правительства. В качестве примера он привел проект нового КоАП с идеями повысить штрафы за несоблюдение скоростного режима до 5 тысяч рублей. Для многих граждан это непосильно, указал Мишустин: "Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы".

- Любые вопросы, которые касаются введения новых размеров штрафов, пеней, нужно в первую очередь рассматривать с учетом платежеспособности населения, а также с точки зрения улучшения качества автоматизации и администрирования, а не идти по самому простому пути, кратно увеличивая их размеры, - заявил премьер.

Он добавил, что работа правительства должна быть направлена на решение проблем населения, а не сводиться к формализму. "Мнение граждан - главный индикатор нашей деятельности", - подчеркнул глава кабмина.