Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
06.02.2020 12:53
Рубрика: Легковые авто

Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Он призвал правительство заниматься решением проблем граждан, а не формализмом.
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

"Нам нужно в целом пересмотреть правила и нормативы работы с документами, не выносить на обсуждение сырые и неготовые, ведь все это формирует соответствующий образ государства у людей", - заявил глава кабинета министров на заседании правительства. В качестве примера он привел проект нового КоАП с идеями повысить штрафы за несоблюдение скоростного режима до 5 тысяч рублей. Для многих граждан это непосильно, указал Мишустин: "Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы".

Фото: Александр Корольков/РГ
Мишустин потребовал от министерств доступно объяснять людям свои действия

- Любые вопросы, которые касаются введения новых размеров штрафов, пеней, нужно в первую очередь рассматривать с учетом платежеспособности населения, а также с точки зрения улучшения качества автоматизации и администрирования, а не идти по самому простому пути, кратно увеличивая их размеры, - заявил премьер.

Он добавил, что работа правительства должна быть направлена на решение проблем населения, а не сводиться к формализму. "Мнение граждан - главный индикатор нашей деятельности", - подчеркнул глава кабмина.