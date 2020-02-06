Московская филармония открыла продажу абонементов на следующий сезон

В этом году Московская филармония представляет более 200 абонементов, в афишах которых свыше 600 музыкальных коллективов и исполнителей, самые разнообразные тематические профили и жанры. Для детской аудитории сформировано более 50 абонементных книжек с музыкальными и образовательными программами, рассчитанными на детей всех возрастов - от 1 года.

В первые же сутки в Московской филармонии было продано более 38 тысяч абонементов. Фото: предоставлено пресс-службой Московской филармонии

Дни, когда открывается продажа абонементов, становятся "горячими" не только для публики, но и для самой филармонии, вынужденной работать в особом режиме. Невзирая на то, что любой абонемент можно купить онлайн, публика твердо охраняет свой "священный" ритуал: возможность провести долгие часы в очереди возле касс, обсуждая новости и программы будущего сезона. Кассы работают до последнего посетителя, и в этом году только за первые сутки было продано более 38 000 абонементов.

По традиции абонементный расклад открывает цикл "Московская филармония - филармониям России". В этом году в абонементе номер один примут участие БСО имени П.И. Чайковского, ГСО Республики Татарстан и АСО Московской филармонии. Абонемент, который традиционно выкупается в числе первых, - июньский цикл просветительских концертов "Истории с оркестром" под руководством Владимира Юровского. В серии примут участие Василий Петренко и Михаил Юровский. А в ноябре под руководством Владимира Юровского пройдет VII Международный фестиваль актуальной музыки "Другое пространство", где будут звучать сочинения ХХ-ХХI веков: Мессиан, Лигети, Шаррино, Д. Куртаг, Булез, Сильвестров, Маноцков, Ретинский.

Еще один осенний проект - традиционный "Большой фестиваль РНО" под руководством Михаила Плетнева (шесть программ музыки разных жанров). Летом впервые пройдет новый филармонический фестиваль джазовых оркестров "Джазовое лето с Эйленкригом".

Именные оркестровые абонементы представят крупнейшие коллективы страны: БСО имени П.И. Чайковского, РНО, Госоркестр имени Е.Ф. Светланова, НФОР, Госоркестр Татарстана, оркестр Большого театра и другие, а также новый активный участник концертной жизни - Российский национальный молодежный симфонический оркестр, который представит несколько абонементов с участием крупнейших дирижеров и исполнителей.

В популярных у публики абонементах барочной музыки прозвучат оперы Генделя ("Орест"), Моцарта ("Митридат, Царь Понтийский"), Месса си-минор Баха, в циклах оперной музыки - "Лючия ди Ламмермур" Доницетти, "Манон" Массне, "Луций Сулла" Моцарта, выступят Юлия Лежнева, Ильдар Абдразаков, Петр Бечала, Якуб Орлински.

В афише сольных программ - имена Михаила Плетнева, Николая Луганского, Рудольфа Бухбиндера, Марка-Андре Амлена, Дениса Мацуева, Бориса Березовского, Вадима Репина.