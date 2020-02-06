Названы 10 лучших автомобилей 2020 года в мире

Организаторы престижной премии "Всемирный автомобиль года" (World Car of the Year 2020, WCOTY) назвали финальный список претендентов на этот титул. По сути, речь идет о десяти лучших машинах наступившего года, из которых будет выбран главный дебютант. Интересно, что десятку впервые озвучили на автосалоне Auto Expo в Индии.

В рейтинг попали (перечислены по алфавиту): Hyundai Sonata, Kia Soul EV, Kia Telluride, Mazda3, Mazda CX-30, Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz GLB, Range Rover Evoque, Volkswagen Golf и Volkswagen T-Cross. Все эти модели только что вышли на рынки - после обновления или смены генерации.

Обращает на себя внимание наличие в списке претендентов сразу двух моделей у четырех брендов - Kia, Mazda, Mercedes-Benz и Volkswagen.

В числе тех автомобилей, которые оказались за бортом конкурса, можно выделить новые Kia Seltos, Hyundai Palisade и Venue, Skoda Kamiq и Scala, Ford Explorer. Большинство из этих новинок уже вызвали ажиотаж в СМИ, но, по мнению организаторов WCOTY, уступили финалистам.

"Всемирный автомобиль года" выберет жюри из 86 журналистов, представляющих профильные издания из 25 стран мира, включая Россию. 3 марта на автосалоне в Женеве список сократят до тройки, а победителя объявят 8 апреля в ходе автошоу в Нью-Йорке.

Фото: Пресс-служба Porsche.

В тот же день будут названы и обладатели пяти специальных премий - среди "премиальных", "спортивных" и "городских" автомобилей, а также за лучший дизайн. В первой категории топ-5 составили исключительно "немцы": BMW X5, BMW X7, Mercedes-Benz EQC, Porsche 911 и Porsche Taycan.

Среди спорткаров их тоже большинство, но в спор вмешалась легендарная японская модель: BMW M8, Porsche 718 Spyder / Cayman GT4, Porsche 911, Porsche Taycan и Toyota GR Supra. А лучший "ситикар" выберут из Kia Soul EV, Mini Electric, Peugeot 208, Renault Clio или Volkswagen T-Cross. Наконец, самым красивым автомобилем может стать любой из уже названных. Тем интереснее будет последить за голосованием.

Напомним, в прошлом году премию "Всемирный автомобиль года" получил Jaguar I-Pace.