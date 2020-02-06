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06.02.2020 11:35
Рубрика: Власть

Одобрены поправки президента в проект о питании школьников

Текст: Татьяна Замахина
Профильный комитет по образованию и науке утвердил новую редакцию законопроекта о бесплатном горячем питании школьников с учетом поправок президента. Документ планируется поставить в повестку пленарного заседания на 19 февраля. В этот день, если эту дату утвердит Совет Госдумы, он будет рассмотрен во втором чтении.
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости

В начале февраля в Госдуму поступили законодательные инициативы президента РФ по организации бесплатного горячего питания для школьников. Изменения направлены на реализацию положений из Послания главы государства Федеральному Собранию. Речь идет о поправках ко второму чтению законопроекта о здоровом питании. Первое чтение документ, внесенный парламентариями во главе со спикерами обеих палат, прошел в октябре прошлого года.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Горячее питание в школах охватит 5,2 млн учеников начальных классов

Одна из поправок, внесенных президентом, уточняет, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню ребенка должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.

Второе уточнение касается порядка финансирования. Средства будут поступать из федерального, регионального, местного бюджетов и иных источников, при этом отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы. Регион может получить субсидию из федерального бюджета на софинансирование организации такого питания.

Третья поправка касается сроков введения новой системы. Глава государства предложил поэтапное внедрение изменений. А именно, у регионов будет срок с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года.

Бесплатное горячее питание для учеников начальных классов уже в сентябре готовы ввести 68 регионов. Всего на организацию питания для школьников в 2020 году на 4 месяца нужен 21 млрд рублей. Потом эта цифра будет возрастать.

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