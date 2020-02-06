Организатор "пирамиды века" в США Мэдофф попросился выйти из тюрьмы

Согласно заявлению, у 81- летнего Мэдоффа обнаружен рак почек и ему осталось жить менее 18 месяцев. Мэдофф отбывает наказание в федеральной тюрьме в Бутнере, штат Северная Каролина.

Он был арестован в декабре 2008 года по обвинению в том, что престижная фирма по управлению активами, которой он управлял на Манхэттене, на самом деле была финансовой пирамидой, которая обманула десятки тысяч американцев, получив от них миллиарды долларов. Он признал себя виновным в 11 уголовных преступлениях, связанных с отмыванием денег, лжесвидетельством и фальсификацией финансовых документов. Преступник начал отбывать свой тюремный срок в июле 2009 года. Общая сумма средств, которые присвоил мошенник, оценивается в 13 миллиардов долларов.

"Было ясно, что 150-летний тюремный срок Мэдоффа был символическим, - говорится в заявлении суда. - Теперь суд должен рассмотреть вопрос о том, действительно ли заключение Мэдоффа в тюрьму способствует достижению установленных законом целей вынесения приговора и проявлению сострадания".

Сам Мэдофф, обращаясь с просьбой о помиловании, написал, что он "не оспаривает серьезность своих преступлений". В сентябре Мэдофф подал запрос в Бюро тюрем "на освобождение из-за сострадания". Об этом шла речь в письме его адвоката Брэндона Сэмпла начальнику исправительного комплекса Бутнера. В письме говорится, что Мэдофф находится в тюремном хосписе.

Запрос был отклонен пятого декабря. В письме, в котором подробно говорилось об отказе, тюремное руководство не оспаривает состояние Мэдоффа или ожидаемую продолжительность его жизни, однако отмечает, что Мэдофф сознательно отказался от предложенного ему диализа - процедуры очистки для пациентов, у которых отказали или плохо работают почки.

Здоровье Мэдоффа в течение многих лет находится в новостных сводках. В январе 2014 года телеканал CNBC сообщил, что получил от него электронное письмо, в котором Мэдофф жалуется на то, что месяц назад у него случился сердечный приступ, и он болен 4-й стадией рака почек.

Сам Мэдофф полагает, что судьба "уже жестоко наказала его". Сын мошенника Марк свел счеты с жизнью в 2010 году. Другой его сын, Эндрю, умер от рака в 2014 году.