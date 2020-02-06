Оспорить штрафы автомобилисты смогут через интернет

Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект, который позволит автовладельцам обжаловать штрафы, которые оформили в автоматическом режиме, через портал госуслуг.

Напомним, что этот законопроект был внесен в Госдуму еще в сентябре прошлого года. "Российская газета" уже рассказывала о нем. Но только сейчас до него дошли руки. В проекте предлагается дополнить статью 30.2 действующего Кодекса об административных правонарушениях новой статьей, которая предусматривает, что жалоба на постановление по делу об административном правонарушении, в случае фиксации его камерами, работающими в автоматическом режиме, может быть также подана в форме электронного документа с использованием Единого портала госуслуг. Она также допускает направление такой жалобы через портал госуслуг в суд, если у суда есть техническая возможность принять ее.

Всем известно, что вынесенные таким образом постановления у нас не всегда корректны. Могут оштрафовать собственника автомобиля за превышение скорости, когда машину перевозили на эвакуаторе. Штраф может прийти за то, что тень машины или блик от ее фар пересекли сплошную линию разметки. Тут недавно в Белгородской области оштрафовали водителя "Опеля" за превышение средней скорости. Электроника насчитала, что он двигался со средней скоростью 313 км/ч.

Понятно, что это ошибки. Но исправлять их приходится собственнику машины. Ему нужно лично обращаться к тому, кто выписал это постановление с жалобой. А если штраф прилетел из другого региона? Порядок не меняется. То есть при упрощенной системе вынесения штрафа система их обжалования остается до сих пор тяжелой и муторной. Как дополнительное наказание для автовладельца, который часто ни в чем не виноват.

Поэтому уже давно систему обжалования предлагают изменить и упростить для автовладельца. Хотя бы, для начала, введя возможность обжаловать постановление в электронном виде. В проекте закона написано, что в части обжалования он должен вступить в силу с 1 июля этого года. Успеют ли депутаты принять его к этому времени во всех трех чтениях - вопрос открытый.