Пикап Nissan проехал 1,6 млн километров с оригинальным мотором

В США нашли пикап Nissan Frontier (Navara), который проехал с родными агрегатами 1 000 000 миль (1 600 000 км).

Машина принадлежит 62-летнему Брайану Мерфи, он купил ее новой в 2007 году и изначально поставил цель проехать миллион миль.

Этот Frontier выполнен в очень простой, "рабочей" конфигурации - полуторная кабина King Cab, монопривод (задние ведущие колеса), 2,5-литровый бензиновый мотор QR25DE (154 л.с. и 232 Нм) и 5-ступенчатая механическая коробка передач.

Мерфи говорит, что не сомневался в возможностях грузовичка - надо только беречь и регулярно обслуживать его: "Я меняю масло каждые 10 000 миль и езжу осторожно. Ничего особенного не было заменено на этом грузовике, это действительно нечто".

По словам американца, заводское сцепление прослужило 801 000 миль (1 290 000 км)! Ресурс цепи привода ГРМ оказался чуть меньше - 700 000 миль (1 126 000 км), радиатор и генератор были заменены на пробеге 450 000 миль (724 000 км). Даже водительское сиденье прослужило до замены полмиллиона миль.

Владелец рекордного Frontier последние 16 лет работает водителем-экспедитором, поэтому средний годовой пробег у него очень большой - 77 000 миль (124 000 км), средний стандартный американский автомобилист его возраста, по данным минтранса США, проезжает 15 859 миль в год (25 500 км).

Одометр Frontier уперся в максимально возможные 999 999 миль, но Мерфи продолжит работать: "Мой грузовик заслуживает отдыха, но я должен быть занят".

Примечательно, что для достижения миллионной мили американец поехал к заводу-изготовителю его пикапа - Nissan Smyrna в Смирне, штат Теннесси. В знак признания рекорда компания пригласила Мерфи и его семью на Чикагский автосалон 2020 года.