Помпео и Гуайдо удвоят усилия для отстранения от власти Мадуро

Самоназванный президент Венесуэлы, лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо заручился поддержкой Вашингтона в процессе отстранения от власти действующего главы государства Николаса Мадуро. Соответствующие договоренности были достигнуты на встрече Гуайдо с госсекретарем США Майклом Помпео.

Глава американской дипломатии "подчеркнул нашу непоколебимую поддержку демократическому лидерству [Гуайдо]", - приводит ТАСС заявление пресс-службы Госдепартамента США по итогам переговоров.

Стороны "посовещались по поводу путей, с помощью которых демократические действующие лица и международные партнеры могут вместе открыть путь к созданию переходного правительства" в Венесуэле. В результате "они согласились удвоить усилия", чтобы "предоставить народу то, что он требовал в течение многих лет". Среди этих требований названы "конец диктатуры Мадуро", восстановление демократии, экономическое процветание страны.

Отметим, что Гуайдо признали президентом США, страны Группы Лимы (кроме Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Между тем в Венесуэле он потерял даже пост спикера Национального собрания.