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06.02.2020 15:32
Рубрика: Общество

Попова: У россиян, эвакуированных из Китая, коронавирус не выявлен

Текст: Ирина Невинная
Все граждане, вывезенные из Китая из эпицентра эпидемии коронавируса, здоровы и обследованы. Результаты тестирования: вирус не обнаружен. Об этом сообщила сегодня глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

"Ситуация стабильна. Все приехавшие осмотрены врачами, проведено комплексное обследование. - сообщила Попова. - Всем в постоянном режиме измеряется температура. Она у всех нормальная. Осмотрены также дети. За ними наблюдают педиатры. Коронавирус не выявлен ни у одного человека", - констатировала Анна Попова.

Фото: Reuters/Aly Song
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Ранее она сообщила, что еще до эвакуации наши граждане прошли карантинные мероприятия в Китае - начиная с 31 января. Поэтому главный санитарный врач оценила вероятность завоза вируса как низкую. Кроме того, она подчеркнула, что предпринятые эпидемиологами меры предосторожности в центре, где наши граждане проходят карантин, исключают "вынос вируса за периметр места пребывания".

Как пояснил журналистам ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Николай Малышев, для того, чтобы исключить инфицирование вирусом, лабораторные исследования проводят дважды с интервалом в несколько дней.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Распространение нового коронавируса

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