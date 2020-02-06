Попова: У россиян, эвакуированных из Китая, коронавирус не выявлен

"Ситуация стабильна. Все приехавшие осмотрены врачами, проведено комплексное обследование. - сообщила Попова. - Всем в постоянном режиме измеряется температура. Она у всех нормальная. Осмотрены также дети. За ними наблюдают педиатры. Коронавирус не выявлен ни у одного человека", - констатировала Анна Попова.

Ранее она сообщила, что еще до эвакуации наши граждане прошли карантинные мероприятия в Китае - начиная с 31 января. Поэтому главный санитарный врач оценила вероятность завоза вируса как низкую. Кроме того, она подчеркнула, что предпринятые эпидемиологами меры предосторожности в центре, где наши граждане проходят карантин, исключают "вынос вируса за периметр места пребывания".

Как пояснил журналистам ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Николай Малышев, для того, чтобы исключить инфицирование вирусом, лабораторные исследования проводят дважды с интервалом в несколько дней.