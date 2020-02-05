Из Китая вывезли россиян, заявивших о желании вернуться на родину

Операция по эвакуации наших сограждан, оказавшихся в эпицентре эпидемии коронавируса в Китайской провинции Хубэй, завершилась. Точнее успешно закончен первый ее этап - транспортировка. И начался второй, не менее важный: все вернувшиеся должны пройти двухнедельный карантин. В среду в реабилитационный центр под Тюменью, где размещены люди, приехал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Понятно, что с находящимися во временной изоляции министр не встречался. Главная цель ­поездки - убедиться, что людям будет не только комфортно, но и - если возникнет необходимость - они получат полноценную медицинскую помощь. "Медицинские подразделения полностью готовы - реанимация и диагностическое отделение обеспечены необходимым оборудованием и медикаментами, квалифицированный медперсонал будет вести круглосуточное дежурство", - сообщил Михаил Мурашко, осмотрев центр размещения.

Ни у одного из вернувшихся в Россию 144 человек вирус не обнаружен. Не зарегистрировано по состоянию на 5 февраля и новых случаев заражения коронавирусом ни у кого из тех, кто попал в поле зрения эпидемиологов в аэропортах либо обратился к медикам сам. Таких более 500 человек. Лабораторные тесты у 70 показали наличие ОРВИ, гриппа, других инфекций - но не китайского вируса.

Тем не менее и эпидемические службы, и медицинские учреждения остаются в состоянии повышенной готовности. Во всех пунктах пропуска через границу по-прежнему проводится усиленный двойной контроль пассажиров, прибывающих из неблагополучных регионов. Более того, в Роспотребнадзоре заявили о необходимости ввести теплометрический контроль и на внутренних авиарейсах.

По прежнему действуют и транспортные ограничения, и меры временной изоляции китайских студентов и трудовых мигрантов.

Такие жесткие ограничительные меры вполне оправданны. Эпидемия в Китае продолжается. Как сообщили в среду в Роспотребнадзоре, число заразившихся в континентальных регионах страны приближается к 25 тысячам человек, погибших - уже почти 500.

Пока лекарства и вакцины от вируса не создано, изоляция остается самой эффективной мерой защиты

Но есть и положительные моменты, благодаря которым эпидемиологи выражают сдержанный оптимизм. Ежедневный прирост числа заболевших пусть и медленно, всего пока на доли процента, но начал снижаться.

"Прирост за сутки составил 19 процентов (3892 человека), что ниже, чем за предыдущие дни", - констатировали в Роспотребнадзоре.

"Пока ни эффективного лекарства, ни вакцины от коронавируса не создано, и поэтому именно комплекс карантинных мероприятий остается наиболее эффективным средством защиты от эпидемии",- так прокомментировал принимаемые в России меры ведущий пульмонолог страны, директор НИИ пульмонологии, академик РАН Александр Чучалин.

Он также ответил на вопрос, который сегодня задают очень многие неспециалисты: почему из всех источников нас уверяют, что новый вирус не опаснее грипп, что тяжелое течение болезни он вызывает куда реже, чем его "знаменитые" предшественники, ставшие причиной двух предыдущих эпидемий (атипичной пневмонии в 2002-2003 годах и "верблюжьего гриппа" в 2012-м), но в то же время принимаемые меры предосторожности - беспрецедентные.

"Вирус новый - это основная причина, - объяснил Александр Чучалин. - Его изучение продолжается. Большинство коронавирусов, а на сегодняшний день известно более 50 их типов, довольно безвредны. Но появление агрессивных штаммов исключить нельзя". Поэтому все принимаемые меры и в нашей стране, и в других государствах - полностью оправданны, заключил эксперт.

Между тем

В Японии на борту круизного лайнера Diamond Princess, где накануне у десяти человек обнаружили коронавирус 2019-nCoV, находятся 24 гражданина России. Посольство РФ держит ситуацию на контроле. "Россияне обеспечены питанием и медицинской помощью", - сообщили в дипмиссии. Сотрудники загранпредставительства установили контакт с туроператором, организовавшим поездку. В настоящее время решается вопрос о продлении срока действия виз для наших соотечественников.

Судно встало на якорь неподалеку от японского порта Йокогама без разрешения пришвартоваться. Японские власти не позволяют туристам сойти на берег. Премьер-министр Синдзо Абэ на заседании с членами правительства распорядился принять все возможные меры и не допустить распространения инфекции. Корабль ждет двухнедельный карантин. Именно столько, по мнению врачей, длится инкубационный период этого заболевания.

Местные журналисты отмечают, что опасный диагноз поставлен десяти пассажирам - троим японцам, троим китайцам, двум австралийцам, американцу и представителю Филиппин. В основном это люди в возрасте не моложе пятидесяти лет. Всех инфицированных в срочном порядке на катерах доставили в порт, откуда на каретах "скорой помощи" развезли по больницам японской префектуры Канагава.

Состояние здоровья пассажиров решили проверить после того, как коронавирус был выявлен у 80-летнего мужчины, сошедшего до этого на берег в Гонконге. Известно, что 153 человека точно контактировали с ним.

Путешествующим на круизном лайнере рекомендовано без лишней надобности не покидать каюты. Один из пассажиров пожаловался, что у отдыхающих растет чувство обеспокоенности. Вместе с экипажем и обслуживающим персоналом на борту в общей сложности находятся около 3,7 тысячи человек. На кашель и повышенную температуру пожаловались как минимум 120 из них. Эксперты не исключают, что в ближайшее время могут появиться новые заболевшие.

Подготовил Александр Ленин (Токио)