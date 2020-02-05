Голикова доложила президенту о действиях по защите от коронавируса

О мерах, предпринимаемых по защите наших граждан от коронавируса и предупреждению его проникновения на территорию России, на совещании в Кремле рассказала президента вице-премьер Татьяна Голикова.

"Эвакуация граждан из Уханя - гуманитарная акция, - сказала Голикова. - Мы своих не бросаем, и очень важно, чтобы каждый наш гражданин именно так относился к этому". Всего в мире зафиксировано 24,5 тыс. случаев заболевания, основная масса - в КНР, 229 случаев в других странах, в России только два и новых нет, привела она цифры.

Правительство принимает все меры для предупреждения распространения инфекции. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал национальный план, включающий 22 мероприятия. Он направлен на реагирование в любой ситуации, которая может складываться.

Приостановлена выдача групповых и рабочих виз гражданам КНР, временно приостановлено движение на российско-китайской и монгольской границе, с 1 февраля значительно ограничено авиасообщение с Китаем: регулярные рейсы сейчас только в Шереметьево, а с 4 февраля будут ограничения на транзит из КНР. "С 14 февраля для обеспечения безопасности внутри страны прекратим чартерные рейсы", - объявила вице-премьер. На всех пунктах пропуска идут мероприятия по профилактике и выявлению людей с ОРВИ.

5 февраля в Тюменскую область прибыли два борта из Ухани, их пассажиры обследованы, заболеваний ни у кого нет. В случае проявления любых симптомов они будут отправлены в инфекционную больницу Тюмени. Там врачи уже готовы - опыт лечения есть, ведь коронавирусная пневмония лечится так же, как и любая другая, пояснила Голикова.

Специалисты из Роспотребнадзора и Минздрава - шесть человек - прибыли в Китай для обсуждения коронавирусной инфекции и понимания ситуации: что происходит и какие дополнительные меры можно было бы принять еще для того, чтобы обезопасить наших граждан. По согласованию с китайской стороной определен перечень средств индивидуальной защиты, которые будут направлены в КНР в качестве гуманитарной помощи, груз уже готовится к отправке, сообщила вице-премьер.