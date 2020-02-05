Второй военно-транспортный самолет доставил еще 64-х россиян из Уханя

В тюменском аэропорту "Рощино" приземлился второй военно-транспортный самолет Воздушно-космических сил России, прибывший из китайского города Ухань. На его борту прибыли 64 россиянина, эвакуированных из очага заражения коронавирусной инфекцией.

Военные медики, осмотревшие всех пассажиров, доложили, что их состояние удовлетворительное, а заболевших среди прибывших из Китая не выявлено. "Все прибывшие россияне будут доставлены для прохождения карантина в благоустроенное временное место размещения", - отметили в Минобороны России.

Чуть ранее сегодня другой борт доставил из Уханя 80 человек. Отмечалось, что все они здоровы, но все равно пройдут карантин. Для этого их всех доставили в специально оборудованный реабилитационный центр на территории Тюменской области.

"Российская газета" подробно рассказала, как будет проходить двухнедельный карантин для прибывающих из Китая россиян.

1 февраля сообщалось, что для эвакуации российских граждан из Китая будет задействовано пять самолетов Воздушно-космических сил России, на борту которых присутствуют специалисты-вирусологи и необходимое оборудование.