Правительственная комиссия одобрила депутатские поправки в закон об ОСАГО

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила депутатский проект закона о реформе ОСАГО.

По данным страховщиков за прошлый год, с момента начала реформы цена на ОСАГО снизилась на 5 процентов. Фото: Александр Корольков

Напомним, что этот законопроект был разработан в противовес и как компромисс законопроекту Минфина. Минфиновский проект предусматривал отказ от коэффициентов по мощности двигателя и территории использования автомобиля. Также в нем была предусмотрена возможность использования телематических устройств, фиксирующих стиль вождения. И если водитель аккуратный, то предполагалось, что ему можно сделать скидку на ОСАГО. В проекте Минфина также предлагалось увеличить выплаты по жизни и здоровью до 2 миллионов рублей.

Но все эти новации вызвали массу споров. Увеличение выплат по жизни и здоровью по расчетам страховщиков потребовало бы роста тарифов на ОСАГО на 23 процента. Отказ от территориального коэффициента привел бы к тому, что страховщикам пришлось бы покрывать свои убытки в опасных регионах за счет благополучных, повышая там стоимость полисов.

Депутатский законопроект - это сильно облегченный вариант минфиновского. Хотя некую индивидуализацию тарифов он все-таки предполагает. Из проекта Минфина в нем сохранился повышающий коэффициент за неоднократные грубые нарушения Правил дорожного движения. Речь идет о проезде на красный сигнал светофора, выезде на встречную полосу и превышение скорости более чем на 60 км/ч. Но за исключением случаев, когда нарушение выявлено автоматическими комплексами фотовидеофиксации. А также за управление в нетрезвом виде.

Депутатский вариант не предполагает поэтапное расширение тарифного коридора. Кроме того, депутаты исключили норму об отмене коэффициента территории.

Правда, согласно депутатскому законопроекту каждый страховщик будет назначать свой собственный территориальный коэффициент. Причем не на регион в целом, а с индивидуальным подходом к каждому населенному пункту.

Сохранилась и надбавка за мощность двигателя, только называться теперь она будет коэффициентом технических характеристик автомобиля. Его страховщики также будут назначать индивидуально. Очевидно, что туда войдет не только мощность двигателя, но и другие выдающиеся параметры машины.

А от увеличения лимита выплат до 2 миллионов рублей депутаты отказались. Поэтому стоимость жизни в салоне частного автомобиля остается самой низкой.

Зато, по словам главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, принятие новых депутатских поправок не повлечет роста тарифов более чем на 4-5 процентов. При этом позволит приблизить время, когда тариф, наконец-то,будет рассчитываться индивидуально.

Напомним, переход к более индивидуальному тарифу начался в 2019 году. В начале прошлого года тарифный коридор, в рамках которого страховщики устанавливают базовые ставки на полис, расширился на 20 процентов в обе стороны. Коэффициентов, учитывающих возраст и стаж водителя, стало 58 вместо прежних четырех. В результате старшие и опытные водители получили дополнительные скидки. Также изменился коэффициент бонус-малус, учитывающий аварийность. Теперь он рассчитывается ежегодно в единый день, что позволяет упростить проверку данных и исключить потерю истории вождения. Раньше он присваивался с покупкой нового полиса, что могло привести к тому, что некоторые аккуратные водители утрачивали свои скидки.

По данным Российского союза автостраховщиков, за прошлый год с момента начала реформы цена на ОСАГО снизилась на 5 процентов. Глава РСА Игорь Юргенс считает, что тарифный коридор дает страховщикам возможность более гибкого применения тарифа, и это способствует усилению конкуренции на страховом рынке. Конкуренция, в свою очередь, влечет за собой улучшение качества сервиса и снижение цен.