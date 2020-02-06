Президент Беларуси отправился с рабочим визитом в Сочи

О планируемой встрече с президентом России Александр Лукашенко рассказал еще в начале недели во время общения с журналистами, подчеркнув, что Беларусь хочет самых теплых, добрых и дружеских отношений с братским народом России. В то же время он обратил внимание на ряд остающихся проблемных вопросов в межгосударственном сотрудничестве.

Белорусский руководитель в очередной раз высказался за конструктивное сотрудничество двух стран, заявив, что необходимо "налаживать отношения. Нам надо передать новому поколению то, что мы сделали, притом в достойном виде", - резюмировал он.