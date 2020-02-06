В мире
06.02.2020 15:42
Текст: Юрий Сизов

Президент Беларуси отправился с рабочим визитом в Сочи

Президентский борт Александра Лукашенко вылетел из Национального аэропорта Минск во второй половине дня 6 февраля на Черноморского побережье, передает пресс-служба главы государства. В Сочи, как уже сообщал "СОЮЗ", в пятницу, 7 февраля, запланирована встреча белорусского лидера с президентом России, на которой Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят широкий комплекс вопросов, стоящих на повестке дня двустороннего сотрудничества.
Фото: БЕЛТА Фото: БЕЛТА
БЕЛТА

О планируемой встрече с президентом России Александр Лукашенко рассказал еще в начале недели во время общения с журналистами, подчеркнув, что Беларусь хочет самых теплых, добрых и дружеских отношений с братским народом России. В то же время он обратил внимание на ряд остающихся проблемных вопросов в межгосударственном сотрудничестве.

Белорусский руководитель в очередной раз высказался за конструктивное сотрудничество двух стран, заявив, что необходимо "налаживать отношения. Нам надо передать новому поколению то, что мы сделали, притом в достойном виде", - резюмировал он.

В Кремле подчеркнули очень близкий характер отношений с Беларусью
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