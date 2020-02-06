Путин может оперативно провести телефонный разговор с саудовским монархом

Телефонные переговоры президента России и короля Саудовской Аравии не запланированы, но могут быть оперативно организованы, заявили в Кремле.

"Пока в планах такого разговора и таких встреч у президента нет, контакты осуществляются на экспертном уровне", - пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Если потребуется, такой разговор может быть организован очень быстро", - добавил он.

Напомним, что Владимир Путин и саудовский король беседовали по телефону в понедельник: в частности, речь шла о взаимодействии в рамках ОПЕК+.