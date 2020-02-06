Высшая школа для малой родины

"В Послании Федеральному Собранию было поднято много проблем, но тема демографического развития звучала особенно ярко во всех ее измерениях", - заявил Владимир Путин на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию. В том числе это равные, справедливые возможности для качественного, современного образования. Президент предложил в начале следующего учебного года обсудить развитие общего образования на Госсовете, а сейчас выработать новые дополнительные решения по укреплению высшей школы в регионах.

Много уже сделано, но проблем и вопросов еще достаточно. Путин отметил "сверхконцентрацию образовательных ресурсов в Москве и Санкт-Петербурге", где находятся свыше 200 вузов - больше четверти всех вузов страны. И если в XIX и ХХ веках это было оправдано, сейчас уже приобрело "явно гипертрофированные формы" и представляет "серьезный вызов для сбалансированного развития всего пространства России", убежден он.

"Решать эту проблему "по команде", чисто административно, говорить о высоких национальных интересах и задачах и забывать при этом о жизни, самих преподавателях, студентах, было бы, конечно, грубой ошибкой. Всякие разговоры "расселить" студенческую Москву и студенческий Питер, конечно, неприемлемы", - считает он. При этом далеко не все вузы в регионах в состоянии конкурировать со столичными городами, многие выпускники уезжают в столицы - "где и образование лучше, и жизнь интереснее", и зачастую не возвращаются на малую родину. "Регионы теряют самое ценное при этом: таланты, кадры, молодежь", - отметил Путин.

Почти на каждой встрече с общественностью главе государства предлагают вернуть систему распределения. "Обязаловкой" мы ничего не решим, жизнь кардинально поменялась", - сказал он. Нужны условия для самореализации молодежи.

Вся отечественная высшая школа должна отвечать гигантской скорости технологических и общественных перемен, быть с ними на одной волне

С 2021 года ежегодно будет увеличено количество бюджетных мест - они будут отданы вузам в регионы, которым нужны современные, молодые перспективные кадры, заявил президент. За четыре года на эти цели будет выделено дополнительно порядка 70 млрд рублей.

Глава государства попросил правительство реализовать комплекс мер по модернизации всей системы высшего образования в регионах. "Решению этой задачи следует подчинить профильные и другие нацпроекты, включая работу по развитию инфраструктуры, благоустройству городов, территорий, запуску новых производств и инвестиционных проектов", - сказал он. И нужно значительно повысить эффективность использования ресурсов, подчеркнул президент и призвал "последовательно убирать вузы-"пустышки". "Таких еще достаточно", - констатировал он.

"Важно консолидировать ресурсный потенциал учебных заведений и научных институтов, и, где это обосновано, ставить вопрос об их юридическом объединении", - заявил Путин. И найти решения, которые повысят престиж, научный статус и доходы преподавателей и профессоров в регионах, обеспечат рост качества образования и исследований в вузах.

"Передовая инфраструктура вузов - настоящий мотор развития городской среды", - подчеркнул президент и предложил построить в регионах современные студенческие городки. В этом году в целом на обновление материально-технической базы и капремонт вузов будет направлено 22 млрд рублей из госказны. "Нужно посмотреть, какую часть из этих средств можно использовать именно на обновление студенческих городков", - заметил он.

"Вся отечественная высшая школа должна отвечать гигантской скорости технологических и общественных перемен, быть с ними на одной волне", - убежден глава государства. В вузах нужны преподаватели-практики, работающие в реальной экономике, молодые увлеченные исследователи и преподаватели, причем именно в тех регионах, где нужны их знания и компетенции.

"Нам необходимо создать конкурентную, привлекательную для молодежи и сильных преподавателей сеть региональных вузов и университетов​​​. Государство обозначило и реализует такой приоритет. Но нужно снять и все барьеры, которые мешают самим регионам, бизнесу, препятствуют решению этой задачи. Причем не на словах, а на практике", - заявил глава государства.

Поддержку за научный и творческий результат

Владимир Путин поддержал предложение предоставить регионам право при наличии средств финансировать программы развития местных вузов и их инфраструктуры независимо от ведомственной подчиненности. Регионам надо дать реальные полномочия не только по развитию колледжей и техникумов, но и расположенных на их территории организаций науки и высшей школы, убежден глава государства. Потому что есть проблема: учредитель вуза зачастую - федеральное ведомство, а если регион хочет профинансировать такое учебное заведение, возникает риск "столкнуться с обвинениями в нецелевом использовании средств". Кроме того, нужно поддержать желание бизнеса инвестировать в образование - предложить новые, более эффективные инструменты сотрудничества, считает президент. Еще он призвал "убрать явно избыточные требования и регламенты, сделать более гибкими и современными образовательные стандарты, перечни специальностей и направлений подготовки". "Надо разрешить вузам с учетом запросов студентов, потребностей регионов самостоятельно формировать профили обучения, в том числе - в рамках так называемых коротких образовательных программ, чтобы студенты могли получать дополнительную квалификацию, например, навыки предпринимательской деятельности", - предложил он.

Завершая выступление, глава государства порадовал умную молодежь: "Считаю правильным увеличить размеры поддержки за достижения научных и творческих результатов. Мы это сделаем в самое ближайшее время". "У нас много талантливых, целеустремленных молодых людей, мы их должны сохранить и дать раскрыться в полную силу именно здесь, в России", - заявил Путин.

Нам необходимо создать конкурентную, привлекательную для молодежи и сильных преподавателей сеть региональных вузов и университетов​​

Пять миллионов к празднику

Что касается церемонии награждения молодых ученых, то вначале Владимир Путин поздравил лауреатов с приближающимся профессиональным праздником - 8 февраля отмечается День российской науки. Стоит заметить, что с этого года размер премии молодым ученым вырос вдвое и составляет 5 миллионов рублей.

"По традиции накануне этого праздника государственные премии в области науки и инноваций вручаются молодым ученым. Важно, что с каждым годом число номинантов растет, и в конкурсе участвует все больше интересных, перспективных работ по ключевым направлениям", - отметил Путин. По его словам, такой богатый выбор действительно позволяет отмечать лучшие и самые достойные достижения и говорит о том, что уровень научных разработок и исследований молодежи становится все более зрелым. Президент отметил, что научное сообщество России к середине десятилетия может стать одним из самых молодых в мире. "Ожидается, что к середине десятилетия каждый второй ученый в России будет моложе 40 лет. Эта тенденция сохраняется на протяжении нескольких последних лет, и надеюсь, так и будет", - подчеркнул Путин.

Президент добавил, что энергия молодых ученых, помноженная на талант и знания, "обязательно дадут свой позитивный результат для страны". "Убежден, именно таланты, азарт молодых способны обеспечить качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия, всего XXI века", - заявил Путин. Государство в свою очередь продолжит развитие приборной базы научных организаций и вузов, исследовательской инфраструктуры, пообещал президент. Он напомнил, что на эти цели в рамках нацпроекта "Наука" выделяется более 220 млрд рублей.

В этом году награды из рук президента получили трое молодых ученых, которые совершили прорывные открытия в самых разных сферах - от борьбы с раком до воспитания и развития детей и нанотехнологий. Больше всего внимание было приковано к заместителю директора по науке НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий Приволжского исследовательского медицинского университета, кандидату биологических наук Марине Ширмановой, ведь практическое применение ее исследования самое понятное для простого человека - это новые способы борьбы с раком.

"Наши методики позволяют заглянуть в то, как функционирует опухоль, не просто увидеть опухоль, а понять, какими особенностями она обладает, как работает ткань, как работает клетка", - рассказала она "РГ".

Ожидается, что к середине десятилетия каждый второй ученый в России будет моложе 40 лет. Эта тенденция сохраняется на протяжении нескольких последних лет

Владимир Путин, вручая ей награду, обратил внимание, что Марина Ширманова работает "на стыке сразу нескольких наук - физики, биологии, медицины". "В лаборатории под ее руководством успешно разрабатываются принципиально новые методы изучения злокачественных опухолей, они позволяют получить недоступные ранее знания о внутренних процессах в пораженных клетках и на основе этого прицельно воздействовать на них, выбирать самый лучший в каждом конкретном случае способ терапии, эффективно лечить целый ряд онкологических заболеваний", - рассказал президент об исследованиях ученого.

Другой лауреат - заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ Александр Веракса награжден премией за исследование когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста. "На основе масштабных, длительных исследований автор создал собственную эффективную систему обучения, позволяющую с учетом индивидуальных качеств достигать максимальных результатов, причем по самым разным предметам от физкультуры до математики", - отметил Путин. Получая награду, Веракса попросил президента рассмотреть возможность объявить 2021-й Годом образования и науки.

Большие перспективы для многих сфер науки и техники открывают разработки третьего лауреата премии - Сергея Макарова, главного научного сотрудника физико-технического факультета Национального исследовательского университета ИТМО. "Он предложил радикально новый, причем, экономичный, а значит, реальный для широкого практического применения метод создания малых оптических устройств", - представил президент результаты работы молодого ученого. По его словам, такие устройства "позволяют многократно увеличить скорость обработки информации, снизить энергопотребление, проводить квантовые вычисления.