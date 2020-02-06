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06.02.2020 16:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дознавательница из Уфы попросила ужесточить приговор своим насильникам

Текст: Айгуль Камаева

Скандальное дело об изнасиловании дознавательницы тремя экс-полицейскими в Уфе получило продолжение. Потерпевшая подала апелляционную жалобу, требуя более сурового наказания для своих обидчиков и лишения их спецзваний. Об этом сообщили в Кировском районном суде Уфы.

Фото: iStock
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Напомним, 26 декабря 2019 года суд огласил приговор трем бывшим высокопоставленным полицейским. Их признали виновными в изнасиловании, совершенном группой лиц и насильственных действиях сексуального характера. Как установил суд, мужчины напали на 23-летнюю дознавательницу в здании миграционного отдела полиции.

Двоих подсудимых приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а одного - к шести. Кроме того суд обязал их выплатить потерпевшей в общей сложности три миллиона рублей.

Однако ни одна из сторон - ни защита, ни обвинение, ни потерпевшая не согласились с приговором суда. Практически сразу потерпевшая со своим адвокатом подала апелляционную жалобу, в которой указала, что просит отменить приговор из-за чрезмерно мягкого наказания, вынести новый обвинительный приговор с более суровым наказанием и с назначением дополнительного наказания в виде лишения специального звания.

Прокуратура республики также сочла наказание чрезмерно мягким, так как на суде прокурор просил назначить двоим обвиняемым по девять лет лишения свободы, а третьему - восемь. В апелляционном представлении гособвинитель также настаивает на ужесточении обвинительного приговора и лишении подсудимых спецзваний.

Сами осужденные и их девять адвокатов также не согласны с приговором. В своих апелляционных жалобах они просят вынести оправдательный приговор в виду отсутствия события преступления и отказать в исковых требованиях потерпевшей.

- Сейчас стороны ознакамливаются с материалами уголовного дела и протоколами судебных заседаний, - уточнили в Кировском районном суде Уфы.

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