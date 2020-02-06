Обход самого узкого участка на трассе "Дон" откроют в апреле

Госкомпания "Автодор" завершает строительство обхода самого узкого участка трассы М4 "Дон", который сейчас проходит через село Лосево и город Павловск Воронежской области. По словам председателя правления государственной компании "Автодор" Вячеслава Петушенко, новый участок автомобильной дороги протяженностью 76 км, идущий в обход этих населенных пунктов, готов на 98 %.
Из 76 километров, как отметил Петушенко, не готовы только 76 метров, где нужно переустроить газопровод. Все остальное выполнено: освещение, барьерка, даже разметка. "Поэтому в течение недели нам нужно принять важное решение о переключении газопровода, и в конце апреля мы поедем", - отметил глава "Автодора".
Новая дорога имеет четыре полосы для движения, по две полосы в каждую сторону. Сначала максимально разрешенная скорость там составит 110 км/ч. В дальнейшем она может быть увеличена до 130 км/ч. "Здесь не будет ни одного светофора, ни одного перекрестка, ни одного левого поворота. Трасса великолепная", - добавил Вячеслав Петушенко.
Но обход Лосева и Павловска будет платным. Бесплатным останется старый участок.