Обход самого узкого участка на трассе "Дон" откроют в апреле

Дорога на юг в предстоящем летнем сезоне станет намного удобнее и легче.

Госкомпания "Автодор" завершает строительство обхода самого узкого участка трассы М4 "Дон", который сейчас проходит через село Лосево и город Павловск Воронежской области. По словам председате­ля правления государ­ственной компании "А­втодор" Вячеслава Пет­ушенко, новый участок автомобильной дороги протяженностью 76 км, идущий в обход этих населенных пунктов, готов на 98 %.

Из 76 километров, как отметил Петушенко, не готовы только 76 метров, где нужно пе­реустроить газопрово­д. Все остальное вып­олнено: освещение, барьерка, даже размет­ка. "Поэтому в течение недели нам нужно принять важное решение о переключении газ­опровода, и в конце апреля мы поедем", - отметил глава "Автодора".

Новая дорога имеет четыре полосы для движен­ия, по две полосы в каждую сторону. Сначала максимально разрешенн­ая скорость там составит 110 км/ч. В дальнейшем она может быть увеличена до 130 км/ч. "Здесь не будет ни одного светофора, ни одного перекрестка, ни одно­го левого поворота. Трасса великол­епная", - добавил Вячеслав Петуш­енко.

Но обход Лосева и Павловска будет платным. Бесплатным останется старый участок.